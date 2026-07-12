A PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Jardim Triunfo, em Pedreira. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina na região na sexta-feira (10). Segundo a corporação, os agentes avistaram dois veículos parados em frente a uma residência, momento em que um indivíduo entregava um objeto a seus ocupantes.
Ao notarem a aproximação das viaturas, os motoristas dos carros fugiram rapidamente. Já o homem que realizava a entrega correu para os fundos da casa e começou a escapar pelos telhados das construções vizinhas.
As equipes policiais montaram um cerco ao imóvel e acompanharam o trajeto do suspeito. Durante a fuga, ele dispensou uma bolsa e acabou entrando em uma casa abandonada, onde foi localizado e abordado pelos militares.
Embora nada de ilícito tenha sido encontrado em sua revista pessoal, a bolsa arremessada durante a perseguição continha expressiva quantidade de entorpecentes. Foram apreendidas:
· 100 porções de maconha (265 g);
· 17 porções de flor de maconha (22 g);
· 79 eppendorfs de cocaína (73 g);
· 4 porções de "meleca" (9 g);
· 82 porções de dry (79 g);
· 100 pedras de crack (39 g);
· R$ 50 em dinheiro.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Jaguariúna, onde a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O detido permaneceu à disposição da Justiça.