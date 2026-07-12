A PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Jardim Triunfo, em Pedreira. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina na região na sexta-feira (10). Segundo a corporação, os agentes avistaram dois veículos parados em frente a uma residência, momento em que um indivíduo entregava um objeto a seus ocupantes.

Ao notarem a aproximação das viaturas, os motoristas dos carros fugiram rapidamente. Já o homem que realizava a entrega correu para os fundos da casa e começou a escapar pelos telhados das construções vizinhas.

As equipes policiais montaram um cerco ao imóvel e acompanharam o trajeto do suspeito. Durante a fuga, ele dispensou uma bolsa e acabou entrando em uma casa abandonada, onde foi localizado e abordado pelos militares.