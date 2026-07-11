O fim de semana na RMC (Região Metropolitana de Campinas) será de tempo instável, com dois dias bem distintos. Neste sábado (11), a previsão é de céu claro e sol forte, sem qualquer possibilidade de chuva. A temperatura máxima sobe e chega aos 28°C, enquanto a mínima fica em 12°C, o que deve aumentar a sensação de frio pela manhã e calor intenso à tarde.

A atenção deve ser redobrada com a umidade relativa do ar, que pode cair para menos de 30% durante o dia. A recomendação é manter a hidratação em dia e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes.

Já no domingo (12), o cenário muda. O dia começa com sol, mas a nebulosidade aumenta entre a tarde e a noite com a aproximação de uma frente fria. Há previsão de chuvas fracas a moderadas. As temperaturas também sofrem alterações: a mínima sobe para 15°C, enquanto a máxima cai para 25°C.