A saída da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) para motoristas que seguem pela Rodovia Dom Pedro I (SP-065) em direção à Rodovia Anhanguera (SP-330) foi interditada na manhã desta sexta-feira (10), na região de Barão Geraldo, em Campinas.
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O bloqueio deve permanecer até segunda-feira (13) para a conclusão de um novo trecho de pistas marginais.
Durante a interdição, os motoristas devem utilizar a saída 113B, acessar a pista sul da Rodovia D. Pedro I (SP-065), no sentido Jacareí, e fazer o retorno pelo dispositivo indicado.
Carros e motos também podem usar o retorno do km 112, conhecido como Tapetão. A alternativa, no entanto, não é permitida para caminhões e ônibus. A fiscalização no local será feita por câmeras.
A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e programem os deslocamentos, principalmente nos horários de maior movimento na região.