A saída da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) para motoristas que seguem pela Rodovia Dom Pedro I (SP-065) em direção à Rodovia Anhanguera (SP-330) foi interditada na manhã desta sexta-feira (10), na região de Barão Geraldo, em Campinas.

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O bloqueio deve permanecer até segunda-feira (13) para a conclusão de um novo trecho de pistas marginais.

Durante a interdição, os motoristas devem utilizar a saída 113B, acessar a pista sul da Rodovia D. Pedro I (SP-065), no sentido Jacareí, e fazer o retorno pelo dispositivo indicado.