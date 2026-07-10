10 de julho de 2026
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SENTIDO ANHANGUERA

Saída da Zeferino Vaz para D. Pedro é interditada

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Rota das Bandeiras
Acesso para motoristas que seguem em direção à Anhanguera ficará fechado até segunda-feira para obras nas marginais.
Acesso para motoristas que seguem em direção à Anhanguera ficará fechado até segunda-feira para obras nas marginais.

A saída da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) para motoristas que seguem pela Rodovia Dom Pedro I (SP-065) em direção à Rodovia Anhanguera (SP-330) foi interditada na manhã desta sexta-feira (10), na região de Barão Geraldo, em Campinas.

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O bloqueio deve permanecer até segunda-feira (13) para a conclusão de um novo trecho de pistas marginais.

Durante a interdição, os motoristas devem utilizar a saída 113B, acessar a pista sul da Rodovia D. Pedro I (SP-065), no sentido Jacareí, e fazer o retorno pelo dispositivo indicado.

Carros e motos também podem usar o retorno do km 112, conhecido como Tapetão. A alternativa, no entanto, não é permitida para caminhões e ônibus. A fiscalização no local será feita por câmeras.

A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e programem os deslocamentos, principalmente nos horários de maior movimento na região.

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