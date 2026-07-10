10 de julho de 2026
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ADULTERAÇÃO

Motorista é preso com carro adulterado em Campinas na John Boyd

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Guarda Municipal de Campinas
Guarda Municipal abordou HB20 na John Boyd Dunlop e encontrou peças ligadas a outros veículos.
Guarda Municipal abordou HB20 na John Boyd Dunlop e encontrou peças ligadas a outros veículos.

Um homem foi preso após ser flagrado com um Hyundai HB20 com sinais identificadores adulterados durante patrulhamento da Guarda Municipal na Avenida John Boyd Dunlop, em Campinas.

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A abordagem foi feita por uma equipe do Grupo de Ações Especiais da GM, que suspeitou de possível clonagem do veículo. Durante a verificação, os guardas constataram irregularidades nos elementos de identificação do carro.

Segundo a corporação, a checagem apontou que o câmbio pertencia a um HB20 com registro de furto. Já o módulo eletrônico correspondia a um terceiro veículo, o que reforçou a suspeita de adulteração.

O motorista foi levado à 2ª Delegacia Seccional, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

O veículo foi apreendido e deverá passar por investigação para esclarecer a origem das peças e a dinâmica da adulteração.

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