Um homem foi preso após ser flagrado com um Hyundai HB20 com sinais identificadores adulterados durante patrulhamento da Guarda Municipal na Avenida John Boyd Dunlop, em Campinas.
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A abordagem foi feita por uma equipe do Grupo de Ações Especiais da GM, que suspeitou de possível clonagem do veículo. Durante a verificação, os guardas constataram irregularidades nos elementos de identificação do carro.
Segundo a corporação, a checagem apontou que o câmbio pertencia a um HB20 com registro de furto. Já o módulo eletrônico correspondia a um terceiro veículo, o que reforçou a suspeita de adulteração.
O motorista foi levado à 2ª Delegacia Seccional, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
O veículo foi apreendido e deverá passar por investigação para esclarecer a origem das peças e a dinâmica da adulteração.