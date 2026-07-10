A Comissão Processante que investiga o vereador Vini Oliveira (Cidadania) avançou na fase de instrução, mas deixou fora da lista de depoimentos dois nomes ligados ao grupo Sancetur, vencedor do lote Sul da licitação do transporte público de Campinas.

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A decisão atinge Marco Antônio Abi Chedid e Luiz Arthur Valverde Rodrigues Abi Chedid, que haviam sido indicados pela denunciante, a vereadora Mariana Conti (PSOL). A CP entendeu que não havia relação de pertinência entre os dois e os fatos narrados na denúncia.

A inclusão dos nomes havia ocorrido em um momento anterior do processo, quando ainda não se sabia qual empresa teria sido visitada por Vini Oliveira nem quem era o empresário ligado ao encontro investigado. Com o avanço das informações, a apuração passou a se concentrar na visita do parlamentar à Smile Transportes, empresa envolvida em outro lote da concorrência.