Hortolândia iniciou as obras do Terminal Parque dos Pinheiros, na Avenida Olívio Franceschini, estrutura que será adaptada para receber os ônibus elétricos previstos para o transporte coletivo urbano da cidade.
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O projeto transforma a antiga área de embarque e desembarque em um eletroterminal, com pontos de recarga e nova infraestrutura para passageiros, motoristas e operação do sistema. A previsão da Prefeitura é concluir os trabalhos em fevereiro de 2027.
A modernização faz parte de um conjunto de ações voltadas à eletrificação do transporte público, com investimento total estimado em cerca de R$ 30 milhões, em parceria com o Governo Federal.
Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, a obra inclui rebaixamento de guias, adequações para nivelar o embarque e desembarque dos passageiros, reforma de calçada, melhoria da fachada e construção de área de descanso e refeição para motoristas.
O terminal também contará com reforço na segurança. Está prevista a instalação de uma cabine com câmeras inteligentes, integrada à Central de Monitoramento da Prefeitura. O espaço terá acompanhamento operacional para orientar o uso adequado da estrutura.
Nesta primeira etapa, serão instalados sete carregadores para ônibus elétricos. A administração municipal afirma que o projeto permite ampliação futura da área de recarga, caso a cidade aumente a frota elétrica.
“Mais um passo rumo ao futuro para nossa cidade. O transporte público de qualidade, sustentável, cuidando das pessoas e do meio ambiente está chegando em Hortolândia. Vamos fazer parte de um seleto grupo de cidades que têm o transporte coletivo como parte importante para o desenvolvimento e qualidade de vida das pessoas. A força conjunta do trabalho com o Governo Federal é essencial neste desenvolvimento”, comentou o prefeito Zezé Gomes.
O secretário de Mobilidade Urbana, Atílio André Pereira, afirmou que a centralização da estrutura busca melhorar a circulação de passageiros e preparar a cidade para uma nova etapa do transporte coletivo.
“Além de toda a nova infraestrutura que será aplicada no eletroterminal, teremos a possibilidade de aumentar a área de instalação de carregadores caso o município, no futuro, obtenha novos ônibus elétricos. Com a centralização na antiga estação, o objetivo é aumentar a circulação dos passageiros, oferecendo boa estrutura. Também estamos planejando o aumento das linhas de ônibus após o início da operação”, explica o secretário de Mobilidade Urbana, Atílio André Pereira.
Durante a primeira fase da obra, a estação continuará funcionando, mas parte da área ficará fechada para a execução dos serviços. Os usuários devem observar os acessos disponíveis nos dois sentidos da Avenida Olívio Franceschini.
No sentido Centro, a entrada para a estação será feita na altura da esquina com a Rua Jequitibá. No sentido Avenida da Emancipação, em direção aos bairros, o acesso ocorrerá próximo ao cruzamento com a Avenida Fermino Maltarollo.
A Prefeitura já adquiriu sete ônibus elétricos, além dos equipamentos de recarga. Os veículos foram apresentados em abril do ano passado, durante o 92º Fórum Paulista de Mobilidade Urbana, realizado na Câmara Municipal.
Os ônibus não emitem gás carbônico durante a operação e contarão com ar-condicionado, Wi-Fi, entrada USB, câmeras de segurança e painel eletrônico. Cada veículo terá capacidade para 36 passageiros sentados, assentos preferenciais e acessibilidade para pessoas com deficiência.