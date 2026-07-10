Hortolândia iniciou as obras do Terminal Parque dos Pinheiros, na Avenida Olívio Franceschini, estrutura que será adaptada para receber os ônibus elétricos previstos para o transporte coletivo urbano da cidade.

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O projeto transforma a antiga área de embarque e desembarque em um eletroterminal, com pontos de recarga e nova infraestrutura para passageiros, motoristas e operação do sistema. A previsão da Prefeitura é concluir os trabalhos em fevereiro de 2027.

A modernização faz parte de um conjunto de ações voltadas à eletrificação do transporte público, com investimento total estimado em cerca de R$ 30 milhões, em parceria com o Governo Federal.