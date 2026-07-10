10 de julho de 2026
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MOBILIDADE

Hortolândia inicia obra de terminal para ônibus elétricos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Obra na Avenida Olívio Franceschini prepara estrutura para recarga e operação de ônibus elétricos no transporte público.
Obra na Avenida Olívio Franceschini prepara estrutura para recarga e operação de ônibus elétricos no transporte público.

Hortolândia iniciou as obras do Terminal Parque dos Pinheiros, na Avenida Olívio Franceschini, estrutura que será adaptada para receber os ônibus elétricos previstos para o transporte coletivo urbano da cidade.

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O projeto transforma a antiga área de embarque e desembarque em um eletroterminal, com pontos de recarga e nova infraestrutura para passageiros, motoristas e operação do sistema. A previsão da Prefeitura é concluir os trabalhos em fevereiro de 2027.

A modernização faz parte de um conjunto de ações voltadas à eletrificação do transporte público, com investimento total estimado em cerca de R$ 30 milhões, em parceria com o Governo Federal.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, a obra inclui rebaixamento de guias, adequações para nivelar o embarque e desembarque dos passageiros, reforma de calçada, melhoria da fachada e construção de área de descanso e refeição para motoristas.

O terminal também contará com reforço na segurança. Está prevista a instalação de uma cabine com câmeras inteligentes, integrada à Central de Monitoramento da Prefeitura. O espaço terá acompanhamento operacional para orientar o uso adequado da estrutura.

Nesta primeira etapa, serão instalados sete carregadores para ônibus elétricos. A administração municipal afirma que o projeto permite ampliação futura da área de recarga, caso a cidade aumente a frota elétrica.

“Mais um passo rumo ao futuro para nossa cidade. O transporte público de qualidade, sustentável, cuidando das pessoas e do meio ambiente está chegando em Hortolândia. Vamos fazer parte de um seleto grupo de cidades que têm o transporte coletivo como parte importante para o desenvolvimento e qualidade de vida das pessoas. A força conjunta do trabalho com o Governo Federal é essencial neste desenvolvimento”, comentou o prefeito Zezé Gomes.

O secretário de Mobilidade Urbana, Atílio André Pereira, afirmou que a centralização da estrutura busca melhorar a circulação de passageiros e preparar a cidade para uma nova etapa do transporte coletivo.

“Além de toda a nova infraestrutura que será aplicada no eletroterminal, teremos a possibilidade de aumentar a área de instalação de carregadores caso o município, no futuro, obtenha novos ônibus elétricos. Com a centralização na antiga estação, o objetivo é aumentar a circulação dos passageiros, oferecendo boa estrutura. Também estamos planejando o aumento das linhas de ônibus após o início da operação”, explica o secretário de Mobilidade Urbana, Atílio André Pereira.

Durante a primeira fase da obra, a estação continuará funcionando, mas parte da área ficará fechada para a execução dos serviços. Os usuários devem observar os acessos disponíveis nos dois sentidos da Avenida Olívio Franceschini.

No sentido Centro, a entrada para a estação será feita na altura da esquina com a Rua Jequitibá. No sentido Avenida da Emancipação, em direção aos bairros, o acesso ocorrerá próximo ao cruzamento com a Avenida Fermino Maltarollo.

A Prefeitura já adquiriu sete ônibus elétricos, além dos equipamentos de recarga. Os veículos foram apresentados em abril do ano passado, durante o 92º Fórum Paulista de Mobilidade Urbana, realizado na Câmara Municipal.

Os ônibus não emitem gás carbônico durante a operação e contarão com ar-condicionado, Wi-Fi, entrada USB, câmeras de segurança e painel eletrônico. Cada veículo terá capacidade para 36 passageiros sentados, assentos preferenciais e acessibilidade para pessoas com deficiência.

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