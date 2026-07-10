Campinas terá uma programação especial às vésperas do Dia Mundial do Rock. No domingo, 12 de julho, a partir das 13h, a Concha Acústica do Parque Portugal, na Lagoa do Taquaral, recebe o Rock na Concha – Especial 17 anos da Central do Rock.
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O festival terá entrada gratuita e reunirá bandas de diferentes vertentes do rock autoral brasileiro, com atrações ligadas ao punk, metal, pop rock, pós-hardcore e rock alternativo. A iniciativa é promovida pela Central do Rock, com apoio da ZrockWebradio, Kiss FM e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas.
A edição marca os 17 anos da Central do Rock, projeto que atua na valorização da música independente, na abertura de espaços para artistas autorais e no fortalecimento da cultura alternativa no interior paulista.
Um dos principais nomes da programação é o Cólera, banda formada em 1979 e considerada uma das referências do punk brasileiro. O grupo construiu trajetória marcada por independência artística, letras de crítica social e ambiental e influência sobre diferentes gerações da música pesada nacional.
A programação também terá a banda A Olívia, com repertório de pop rock contemporâneo e composições ligadas a temas como cotidiano, relações humanas e reflexões filosóficas. A campineira Kamala leva ao palco sua mistura de metal, peso e elementos orientais, sonoridade que já passou por turnês internacionais e consolidou o grupo no cenário brasileiro.
A nova geração será representada pela Porcelana, que transita por referências de emo experimental, pós-hardcore, jazz e rock alternativo. Já a Granma 82 reforça a presença do punk rock do interior paulista, com músicas de crítica social e energia direta.
Além dos shows, o evento contará com feira de expositores independentes, praça de alimentação e atividades ligadas à cultura alternativa. O público também poderá contribuir com a doação voluntária de 1 litro de leite, que será destinado à ONG Isabel de Aragão.
Atrações
Cólera
A Olívia
Kamala
Porcelana
Granma 82
Serviço
Rock na Concha – Especial 17 anos da Central do Rock
Data: 12 de julho de 2026
Horário: a partir das 13h
Local: Concha Acústica do Parque Portugal, Lagoa do Taquaral, Campinas
Entrada: gratuita
Ingresso solidário: doação voluntária de 1 litro de leite para a ONG Isabel de Aragão