Campinas terá uma programação especial às vésperas do Dia Mundial do Rock. No domingo, 12 de julho, a partir das 13h, a Concha Acústica do Parque Portugal, na Lagoa do Taquaral, recebe o Rock na Concha – Especial 17 anos da Central do Rock.

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O festival terá entrada gratuita e reunirá bandas de diferentes vertentes do rock autoral brasileiro, com atrações ligadas ao punk, metal, pop rock, pós-hardcore e rock alternativo. A iniciativa é promovida pela Central do Rock, com apoio da ZrockWebradio, Kiss FM e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas.

A edição marca os 17 anos da Central do Rock, projeto que atua na valorização da música independente, na abertura de espaços para artistas autorais e no fortalecimento da cultura alternativa no interior paulista.