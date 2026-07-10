A Feira de Barão realiza neste sábado, 11 de julho, uma edição especial do projeto Férias Sem Tela, com programação gratuita voltada ao público infantil e às famílias. As atividades serão realizadas das 11h às 14h, na Rua Manoel Antunes Novo, 822, em Barão Geraldo, Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A proposta é incentivar crianças e adultos a aproveitarem o período de férias com brincadeiras ao ar livre, interação familiar e atividades longe de celulares, tablets e televisões. A iniciativa conta com apoio de divulgação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A programação foi organizada após a boa participação do público em uma ação de pré-férias e busca resgatar brincadeiras tradicionais que marcaram diferentes gerações.