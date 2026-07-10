A Feira de Barão realiza neste sábado, 11 de julho, uma edição especial do projeto Férias Sem Tela, com programação gratuita voltada ao público infantil e às famílias. As atividades serão realizadas das 11h às 14h, na Rua Manoel Antunes Novo, 822, em Barão Geraldo, Campinas.
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A proposta é incentivar crianças e adultos a aproveitarem o período de férias com brincadeiras ao ar livre, interação familiar e atividades longe de celulares, tablets e televisões. A iniciativa conta com apoio de divulgação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
A programação foi organizada após a boa participação do público em uma ação de pré-férias e busca resgatar brincadeiras tradicionais que marcaram diferentes gerações.
Entre as atividades previstas estão amarelinha, bambolê, pular corda, pique-bandeira, campeonato de forca, rabo do burro e rodas de brincadeiras, além de outras dinâmicas coletivas.
O evento também terá apresentação da Casca Trupe, com números circenses, humor e interação com o público.
Serviço
Férias Sem Tela na Feira de Barão
Data: sábado, 11 de julho de 2026
Horário: das 11h às 14h
Local: Feira de Barão
Endereço: Rua Manoel Antunes Novo, 822, Barão Geraldo, Campinas
Entrada: gratuita