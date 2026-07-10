A Guarda Civil Municipal de Indaiatuba apreendeu 134 microtubos de cocaína escondidos dentro de uma caixa de hidrante no bairro Parque Campo Bonito. A ocorrência foi registrada após uma denúncia anônima feita por moradores do Condomínio Teka.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a corporação, a informação indicava que uma pessoa estaria usando o equipamento de combate a incêndio do Bloco 11 para guardar drogas. Uma equipe que fazia patrulhamento preventivo na região foi acionada e foi até o condomínio para verificar a denúncia.

Com autorização da administração do local, os guardas iniciaram a vistoria e encontraram um pacote enrolado na mangueira de incêndio. Dentro dele estavam as 134 porções de cocaína, já embaladas para comercialização.