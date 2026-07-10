10 de julho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
INDAIATUBA

GCM apreende 134 porções de cocaína escondidas em hidrante

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Ação ocorreu após denúncia anônima de moradores do Condomínio Teka, que informaram que um suspeito estaria utilizando a caixa de hidrante do Bloco 11 para esconder entorpecentes.
Ação ocorreu após denúncia anônima de moradores do Condomínio Teka, que informaram que um suspeito estaria utilizando a caixa de hidrante do Bloco 11 para esconder entorpecentes.

Guarda Civil Municipal de Indaiatuba apreendeu 134 microtubos de cocaína escondidos dentro de uma caixa de hidrante no bairro Parque Campo Bonito. A ocorrência foi registrada após uma denúncia anônima feita por moradores do Condomínio Teka.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a corporação, a informação indicava que uma pessoa estaria usando o equipamento de combate a incêndio do Bloco 11 para guardar drogas. Uma equipe que fazia patrulhamento preventivo na região foi acionada e foi até o condomínio para verificar a denúncia.

Com autorização da administração do local, os guardas iniciaram a vistoria e encontraram um pacote enrolado na mangueira de incêndio. Dentro dele estavam as 134 porções de cocaína, já embaladas para comercialização.

Nenhum suspeito foi localizado durante a ação.

O material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia de Indaiatuba, onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado para tentar identificar quem armazenava a droga no condomínio.

Comentários

Comentários