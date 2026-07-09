As festas julinas seguem movimentando Campinas ao longo do mês de julho, com programação em diferentes bairros da cidade. Os eventos, abertos ao público, reúnem comidas típicas, apresentações musicais, danças, brincadeiras e atividades voltadas para famílias.

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A agenda conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e inclui quermesses, arraiás, festas comunitárias e eventos organizados por paróquias, entidades e associações de moradores.

Além de preservar tradições populares, a programação também busca estimular a convivência entre moradores, fortalecer iniciativas culturais nos bairros e movimentar a economia local, com opções gratuitas ou de entrada solidária.