As festas julinas seguem movimentando Campinas ao longo do mês de julho, com programação em diferentes bairros da cidade. Os eventos, abertos ao público, reúnem comidas típicas, apresentações musicais, danças, brincadeiras e atividades voltadas para famílias.
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A agenda conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e inclui quermesses, arraiás, festas comunitárias e eventos organizados por paróquias, entidades e associações de moradores.
Além de preservar tradições populares, a programação também busca estimular a convivência entre moradores, fortalecer iniciativas culturais nos bairros e movimentar a economia local, com opções gratuitas ou de entrada solidária.
Entre as atrações previstas estão barracas gastronômicas, apresentações culturais, música ao vivo e atividades para crianças. Os eventos estão distribuídos por regiões como Ouro Verde, Campo Grande, Nova Europa, Parque Brasília, Vila União, Jardim Aurélia, Padre Anchieta e outros bairros.
Programação
10 e 11 de julho
Festa Junina da Paróquia Santo Expedito
Local: Avenida Jacaúna, entre os números 2536 e 2646, Jardim Ouro Verde
Horário: 10/07, das 18h à 0h; 11/07, das 10h à 0h
10 a 12 de julho
Festa Julina do Alemãozinho
Local: Praça Aurélio Graço, Rua Heitor Silva, Parque Brasília
Horário: das 18h às 23h30
10, 11 e 12 de julho
Arraiá do Parque Santa Bárbara
Local: Rua Joaquim Tarso Galace Zanbom, 243, Sede dos Moradores, Parque Santa Bárbara
Horário: das 18h às 22h
11 de julho
Festa Julina da Paróquia São Pio X
Local: Rua Loja Maçônica Independente, 607, Bairro Novo Mundo, Distrito do Campo Grande
Horário: das 16h às 22h30
11 de julho
Festival Julino na Lagoa do Mingone
Local: Avenida das Amoreiras, s/n, Paraíso de Viracopos
Horário: das 10h às 22h
11 de julho
Festa Julina do Jardim Santo Antônio
Local: Rua Marambaia, 250, Jardim Santo Antônio
Horário: das 18h às 23h
11 de julho
Festa Junina Comunitária do Jardim Aparecida
Local: Rua João Coelho, 232, Jardim Aparecida
Horário: das 12h às 22h
11 e 18 de julho
Festa Julina no Jardim Conceição
Local: Rua Heitor Villa-Lobos, 211, Jardim Conceição
Horário: das 18h às 22h
11 de julho
Festa Junina Comunitária do Jardim Nova Europa
Local: Rua Pedro de Abreu, Jardim Nova Europa
Horário: a partir das 15h
11 de julho
Festa Julina da Cury
Local: Rua dos Tupinambás, 51, Vila Miguel Vicente Cury
Horário: das 17h às 22h
11 de julho
Festa Santo Antônio
Local: Avenida Welman Galvão de França Rangel, s/n, próximo à Fundação Bradesco
Horário: das 15h às 22h
11 de julho
Festa Julina do Cafezinho
Local: Arena Cafezinho, Rua Bruna Ventura Di Grazia, Jardim Santana
Horário: das 14h às 22h
11 de julho
Festa Junina do Eldorado
Local: Praça Eldorado, Rua Mercedes Favai Magalhães
Horário: das 10h às 22h
11 de julho
Festa Julina da Comunidade Sagrado Coração de Jesus
Local: Paróquia São Joaquim e Sant’Ana, Rua Amélia Pereira de Melo, 92, Residencial Vila União
Horário: das 18h às 23h
11 e 12 de julho
24º Arraial Afro Julino – Jongo Dito Ribeiro
Local: Casa de Cultura Fazenda Roseira
Horário: 11/07, das 12h às 22h; 12/07, das 10h às 20h
11 de julho
Festa Julina Bom Amigo – Vila Aurocan
Local: Praça Roma Palazzi Brasio, Rua José Margarido Costa, Vila Aurocan
Horário: das 16h às 22h
11 de julho
Festa Junina no Parque Itajaí
Local: Rua Padre Jozimo Morais Tavares, 190, Parque Itajaí
Horário: a partir das 15h
11 de julho
Arraiá Beneficente da Comunidade – Jardim Mirassol
Local: Rua Manuel Pedro de Oliveira, 480, Jardim Mirassol
Horário: das 17h às 22h
12 de julho
Festa da Comunidade do Jardim Pauliceia
Local: Rua Ernesto Carlos Reimann, 496, Jardim Pauliceia
Horário: das 15h às 20h
17 a 19 de julho
Arraiá do São Pedro
Local: Praça Maria Antônia Souza Silva, Rua Júlio Fernandes, Jardim São Pedro
Horário: das 17h às 23h
18 de julho
Festa Julina – Vila Nova
Local: Rua Pastor Alfredo Armando Carlstrom, Vila Nova
Horário: das 14h às 22h
24 e 25 de julho
Festa Julina do Parque Família
Local: Rua Cacilda Navarro Sampaio, 111, Parque Família
Horário: das 18h às 23h
25 de julho
Festa Caipira no Jardim Aurélia
Local: Rua Dona Concheta Padula, 318, Jardim Aurélia
Horário: das 10h às 22h
25 de julho
Evento Comunitário Julino – Jardim Ipaussurama
Local: Rua Júlio Tim, 600, Jardim Ipaussurama
Horário: das 17h às 22h
25 e 26 de julho
Festa Julina da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Nova Aparecida
Local: Avenida Cardeal Dom Agnelo Rossi, 512, Vila Padre Anchieta
Horário: das 14h às 22h
26 de julho
Aurraiá Pet
Local: Espaço Pet Jardim Nova Europa, Rua Santos, 68, Jardim Nova Europa
Horário: das 14h às 18h