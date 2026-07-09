09 de julho de 2026
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ARRAIÁS

Festas julinas em Campinas têm de arraial afro até evento pet

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação/PMC
Programação tem quermesses, música, comidas típicas e eventos comunitários em várias regiões durante julho.
Programação tem quermesses, música, comidas típicas e eventos comunitários em várias regiões durante julho.

As festas julinas seguem movimentando Campinas ao longo do mês de julho, com programação em diferentes bairros da cidade. Os eventos, abertos ao público, reúnem comidas típicas, apresentações musicais, danças, brincadeiras e atividades voltadas para famílias.

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A agenda conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e inclui quermesses, arraiás, festas comunitárias e eventos organizados por paróquias, entidades e associações de moradores.

Além de preservar tradições populares, a programação também busca estimular a convivência entre moradores, fortalecer iniciativas culturais nos bairros e movimentar a economia local, com opções gratuitas ou de entrada solidária.

Entre as atrações previstas estão barracas gastronômicas, apresentações culturais, música ao vivo e atividades para crianças. Os eventos estão distribuídos por regiões como Ouro Verde, Campo Grande, Nova Europa, Parque Brasília, Vila União, Jardim Aurélia, Padre Anchieta e outros bairros.

Programação

10 e 11 de julho
Festa Junina da Paróquia Santo Expedito
Local: Avenida Jacaúna, entre os números 2536 e 2646, Jardim Ouro Verde
Horário: 10/07, das 18h à 0h; 11/07, das 10h à 0h

10 a 12 de julho
Festa Julina do Alemãozinho
Local: Praça Aurélio Graço, Rua Heitor Silva, Parque Brasília
Horário: das 18h às 23h30

10, 11 e 12 de julho
Arraiá do Parque Santa Bárbara
Local: Rua Joaquim Tarso Galace Zanbom, 243, Sede dos Moradores, Parque Santa Bárbara
Horário: das 18h às 22h

11 de julho
Festa Julina da Paróquia São Pio X
Local: Rua Loja Maçônica Independente, 607, Bairro Novo Mundo, Distrito do Campo Grande
Horário: das 16h às 22h30

11 de julho
Festival Julino na Lagoa do Mingone
Local: Avenida das Amoreiras, s/n, Paraíso de Viracopos
Horário: das 10h às 22h

11 de julho
Festa Julina do Jardim Santo Antônio
Local: Rua Marambaia, 250, Jardim Santo Antônio
Horário: das 18h às 23h

11 de julho
Festa Junina Comunitária do Jardim Aparecida
Local: Rua João Coelho, 232, Jardim Aparecida
Horário: das 12h às 22h

11 e 18 de julho
Festa Julina no Jardim Conceição
Local: Rua Heitor Villa-Lobos, 211, Jardim Conceição
Horário: das 18h às 22h

11 de julho
Festa Junina Comunitária do Jardim Nova Europa
Local: Rua Pedro de Abreu, Jardim Nova Europa
Horário: a partir das 15h

11 de julho
Festa Julina da Cury
Local: Rua dos Tupinambás, 51, Vila Miguel Vicente Cury
Horário: das 17h às 22h

11 de julho
Festa Santo Antônio
Local: Avenida Welman Galvão de França Rangel, s/n, próximo à Fundação Bradesco
Horário: das 15h às 22h

11 de julho
Festa Julina do Cafezinho
Local: Arena Cafezinho, Rua Bruna Ventura Di Grazia, Jardim Santana
Horário: das 14h às 22h

11 de julho
Festa Junina do Eldorado
Local: Praça Eldorado, Rua Mercedes Favai Magalhães
Horário: das 10h às 22h

11 de julho
Festa Julina da Comunidade Sagrado Coração de Jesus
Local: Paróquia São Joaquim e Sant’Ana, Rua Amélia Pereira de Melo, 92, Residencial Vila União
Horário: das 18h às 23h

11 e 12 de julho
24º Arraial Afro Julino – Jongo Dito Ribeiro
Local: Casa de Cultura Fazenda Roseira
Horário: 11/07, das 12h às 22h; 12/07, das 10h às 20h

11 de julho
Festa Julina Bom Amigo – Vila Aurocan
Local: Praça Roma Palazzi Brasio, Rua José Margarido Costa, Vila Aurocan
Horário: das 16h às 22h

11 de julho
Festa Junina no Parque Itajaí
Local: Rua Padre Jozimo Morais Tavares, 190, Parque Itajaí
Horário: a partir das 15h

11 de julho
Arraiá Beneficente da Comunidade – Jardim Mirassol
Local: Rua Manuel Pedro de Oliveira, 480, Jardim Mirassol
Horário: das 17h às 22h

12 de julho
Festa da Comunidade do Jardim Pauliceia
Local: Rua Ernesto Carlos Reimann, 496, Jardim Pauliceia
Horário: das 15h às 20h

17 a 19 de julho
Arraiá do São Pedro
Local: Praça Maria Antônia Souza Silva, Rua Júlio Fernandes, Jardim São Pedro
Horário: das 17h às 23h

18 de julho
Festa Julina – Vila Nova
Local: Rua Pastor Alfredo Armando Carlstrom, Vila Nova
Horário: das 14h às 22h

24 e 25 de julho
Festa Julina do Parque Família
Local: Rua Cacilda Navarro Sampaio, 111, Parque Família
Horário: das 18h às 23h

25 de julho
Festa Caipira no Jardim Aurélia
Local: Rua Dona Concheta Padula, 318, Jardim Aurélia
Horário: das 10h às 22h

25 de julho
Evento Comunitário Julino – Jardim Ipaussurama
Local: Rua Júlio Tim, 600, Jardim Ipaussurama
Horário: das 17h às 22h

25 e 26 de julho
Festa Julina da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Nova Aparecida
Local: Avenida Cardeal Dom Agnelo Rossi, 512, Vila Padre Anchieta
Horário: das 14h às 22h

26 de julho
Aurraiá Pet
Local: Espaço Pet Jardim Nova Europa, Rua Santos, 68, Jardim Nova Europa
Horário: das 14h às 18h

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