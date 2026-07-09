Campinas vai iniciar os testes de uma nova ferramenta tecnológica para apoiar o enfrentamento da violência contra a mulher. A autorização foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 8 de julho, e permite que a plataforma desenvolvida pela empresa IBC Tecnologia Ltda. comece a operar nos próximos dias em ambiente controlado.

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A solução será avaliada por seis meses no Sandbox Regulatório da Prefeitura. A proposta é usar dados, indicadores e recursos de análise para identificar casos de maior risco, organizar informações e auxiliar a atuação preventiva da Guarda Municipal e da rede municipal de proteção às mulheres.

A plataforma foi criada para apoiar a gestão de casos envolvendo mulheres em situação de vulnerabilidade. Entre as funcionalidades previstas estão painéis de monitoramento, listas priorizadas de acompanhamento e alertas para situações críticas.