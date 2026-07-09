Campinas vai iniciar os testes de uma nova ferramenta tecnológica para apoiar o enfrentamento da violência contra a mulher. A autorização foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 8 de julho, e permite que a plataforma desenvolvida pela empresa IBC Tecnologia Ltda. comece a operar nos próximos dias em ambiente controlado.
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A solução será avaliada por seis meses no Sandbox Regulatório da Prefeitura. A proposta é usar dados, indicadores e recursos de análise para identificar casos de maior risco, organizar informações e auxiliar a atuação preventiva da Guarda Municipal e da rede municipal de proteção às mulheres.
A plataforma foi criada para apoiar a gestão de casos envolvendo mulheres em situação de vulnerabilidade. Entre as funcionalidades previstas estão painéis de monitoramento, listas priorizadas de acompanhamento e alertas para situações críticas.
Segundo a Prefeitura, o objetivo é reduzir o tempo de resposta em ocorrências mais graves, melhorar o acompanhamento dos casos e oferecer informações mais qualificadas para a formulação de políticas públicas.
"O Sandbox Regulatório foi criado justamente para aproximar inovação e gestão pública. Ao permitir que novas tecnologias sejam testadas em um ambiente controlado, conseguimos acelerar o desenvolvimento de soluções que podem melhorar os serviços públicos e gerar impactos concretos na vida das pessoas. Neste caso, estamos utilizando a inovação para fortalecer uma política pública extremamente sensível e importante, que é a proteção das mulheres", destacou a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi.
A ferramenta também deve reforçar o trabalho do Programa Guarda Amiga da Mulher, o Gama, responsável pelo acolhimento e acompanhamento de mulheres com medidas protetivas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o programa realizou mais de 6.555 visitas de fiscalização às assistidas no ano passado.
“A incorporação desta ferramenta tecnológica representa mais um avanço no fortalecimento do Programa Guarda Amiga da Mulher (GAMA). A Guarda Municipal investe continuamente em soluções inovadoras para aprimorar a segurança pública, especialmente no enfrentamento da violência contra a mulher, uma das prioridades da corporação", destacou o secretário municipal de Segurança Pública, Christiano Biggi.
O secretário afirmou ainda que a expectativa é ampliar a capacidade de prevenção e proteção oferecida pelo programa.
A proposta foi analisada pelo Comitê Gestor do Sandbox Regulatório, com participação das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação; Segurança Pública; Políticas para as Mulheres; Desenvolvimento e Assistência Social; e Saúde.
Para a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Alessandra Hermann, a tecnologia pode fortalecer a atuação integrada da rede de proteção.
"A prevenção da violência contra a mulher depende de uma atuação cada vez mais integrada, estratégica e inovadora. A criação dessa plataforma representa um avanço importante ao utilizar a tecnologia para apoiar o trabalho da Guarda Municipal e fortalecer toda a rede de proteção. O ambiente de Sandbox é fundamental para que a solução seja testada e aperfeiçoada antes de sua implementação definitiva, garantindo uma ferramenta eficiente, segura e capaz de contribuir para respostas mais rápidas e qualificadas às situações de risco", disse.
O Sandbox Regulatório Permanente permite que novas tecnologias, produtos e serviços sejam testados em ambiente real e controlado antes de uma eventual implementação definitiva. Durante esse período, as soluções são acompanhadas tecnicamente pelo poder público e avaliadas quanto à segurança, eficiência e possibilidade de aplicação.