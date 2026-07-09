09 de julho de 2026
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NO BOSQUE

Museu de História Natural terá entrada gratuita no domingo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Gratuidade será válida no domingo, como parte das comemorações pelos 252 anos de Campinas.
Gratuidade será válida no domingo, como parte das comemorações pelos 252 anos de Campinas.

Museu de História Natural de Campinas terá entrada gratuita neste domingo, 12 de julho, em comemoração aos 252 anos da cidade. A gratuidade valerá durante todo o horário de funcionamento do espaço, das 9h às 12h e das 13h às 17h, no Bosque dos Jequitibás.

A ação permitirá que o público visite um dos equipamentos de divulgação científica mais tradicionais do interior paulista. Inaugurado oficialmente em 20 de maio de 1939, o museu reúne cerca de 5 mil peças, entre animais taxidermizados, fósseis, ossos e exemplares que representam diferentes biomas brasileiros.

Durante o passeio, os visitantes poderão conhecer vitrines expositivas dedicadas à fauna brasileira, com espécies de mamíferos, aves, répteis, peixes e insetos. O espaço atua na preservação de acervos, pesquisa e educação ambiental, além de aproximar crianças, estudantes, professores e famílias do conhecimento científico.


Divulgação/PMC

“Abrir as portas do Museu de História Natural gratuitamente para a população é uma forma de celebrar Campinas e aproximar ainda mais as pessoas do conhecimento científico. O museu é um espaço de descoberta, onde crianças, jovens e adultos podem conhecer a biodiversidade brasileira, entender a importância da conservação ambiental e se conectar com a natureza. Neste aniversário da cidade, queremos convidar todos a vivenciarem essa experiência e conhecerem um patrimônio que faz parte da história de Campinas há mais de oito décadas”, destaca o biólogo e chefe do Museu de História Natural, Felipe Brocanelli.

A entrada gratuita também será válida para outros espaços do complexo, como a Casa dos Animais Interessantes, conhecida como Serpentário, e o Aquário Municipal.

Inaugurada em 2003, a Casa dos Animais Interessantes abriga espécies vivas nativas e exóticas, como serpentes, lagartos, aranhas, escorpiões e bichos-pau. Muitos desses animais chegaram ao espaço após resgates ou apreensões ligadas ao tráfico de fauna. Eles são mantidos em ambientes adaptados e acompanhados por biólogos.

O Aquário Municipal, criado em 1992, apresenta espécies de água doce e salgada, incluindo exemplares de bacias hidrográficas brasileiras e dos oceanos Atlântico e Pacífico. O espaço também aborda temas como conservação ambiental e impactos da poluição nos ambientes aquáticos.

A gratuidade será exclusiva para este domingo. Nos demais dias, continuam valendo as regras habituais de visitação e cobrança de ingresso.

Serviço

Entrada gratuita no Museu de História Natural
Data: domingo, 12 de julho
Horário: das 9h às 12h e das 13h às 17h
Local: Bosque dos Jequitibás, em Campinas
Espaços contemplados: Museu de História Natural, Casa dos Animais Interessantes e Aquário Municipal
Motivo: comemoração dos 252 anos de Campinas

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