O Museu de História Natural de Campinas terá entrada gratuita neste domingo, 12 de julho, em comemoração aos 252 anos da cidade. A gratuidade valerá durante todo o horário de funcionamento do espaço, das 9h às 12h e das 13h às 17h, no Bosque dos Jequitibás.

A ação permitirá que o público visite um dos equipamentos de divulgação científica mais tradicionais do interior paulista. Inaugurado oficialmente em 20 de maio de 1939, o museu reúne cerca de 5 mil peças, entre animais taxidermizados, fósseis, ossos e exemplares que representam diferentes biomas brasileiros.

Durante o passeio, os visitantes poderão conhecer vitrines expositivas dedicadas à fauna brasileira, com espécies de mamíferos, aves, répteis, peixes e insetos. O espaço atua na preservação de acervos, pesquisa e educação ambiental, além de aproximar crianças, estudantes, professores e famílias do conhecimento científico.