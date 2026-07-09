O Museu de História Natural de Campinas terá entrada gratuita neste domingo, 12 de julho, em comemoração aos 252 anos da cidade. A gratuidade valerá durante todo o horário de funcionamento do espaço, das 9h às 12h e das 13h às 17h, no Bosque dos Jequitibás.
A ação permitirá que o público visite um dos equipamentos de divulgação científica mais tradicionais do interior paulista. Inaugurado oficialmente em 20 de maio de 1939, o museu reúne cerca de 5 mil peças, entre animais taxidermizados, fósseis, ossos e exemplares que representam diferentes biomas brasileiros.
Durante o passeio, os visitantes poderão conhecer vitrines expositivas dedicadas à fauna brasileira, com espécies de mamíferos, aves, répteis, peixes e insetos. O espaço atua na preservação de acervos, pesquisa e educação ambiental, além de aproximar crianças, estudantes, professores e famílias do conhecimento científico.
Divulgação/PMC
“Abrir as portas do Museu de História Natural gratuitamente para a população é uma forma de celebrar Campinas e aproximar ainda mais as pessoas do conhecimento científico. O museu é um espaço de descoberta, onde crianças, jovens e adultos podem conhecer a biodiversidade brasileira, entender a importância da conservação ambiental e se conectar com a natureza. Neste aniversário da cidade, queremos convidar todos a vivenciarem essa experiência e conhecerem um patrimônio que faz parte da história de Campinas há mais de oito décadas”, destaca o biólogo e chefe do Museu de História Natural, Felipe Brocanelli.
A entrada gratuita também será válida para outros espaços do complexo, como a Casa dos Animais Interessantes, conhecida como Serpentário, e o Aquário Municipal.
Inaugurada em 2003, a Casa dos Animais Interessantes abriga espécies vivas nativas e exóticas, como serpentes, lagartos, aranhas, escorpiões e bichos-pau. Muitos desses animais chegaram ao espaço após resgates ou apreensões ligadas ao tráfico de fauna. Eles são mantidos em ambientes adaptados e acompanhados por biólogos.
O Aquário Municipal, criado em 1992, apresenta espécies de água doce e salgada, incluindo exemplares de bacias hidrográficas brasileiras e dos oceanos Atlântico e Pacífico. O espaço também aborda temas como conservação ambiental e impactos da poluição nos ambientes aquáticos.
A gratuidade será exclusiva para este domingo. Nos demais dias, continuam valendo as regras habituais de visitação e cobrança de ingresso.
Serviço
Entrada gratuita no Museu de História Natural
Data: domingo, 12 de julho
Horário: das 9h às 12h e das 13h às 17h
Local: Bosque dos Jequitibás, em Campinas
Espaços contemplados: Museu de História Natural, Casa dos Animais Interessantes e Aquário Municipal
Motivo: comemoração dos 252 anos de Campinas