A Prefeitura de Campinas fechou, na manhã de quarta-feira (8), um depósito clandestino de materiais recicláveis instalado no cruzamento das ruas Doutor Mário Natividade e Coronel Quirino, no Cambuí, região central da cidade. A ação, executada por fiscais da Secretaria Municipal de Urbanismo, é a segunda do tipo em menos de 15 dias.

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No local, os agentes encontraram grande volume de entulho, incluindo latas, cadeiras, estruturas metálicas, produtos eletrônicos, móveis e até rodas de bicicleta. Com o auxílio de um trator, foram retirados cerca de dez caminhões de resíduos. O terreno já possuía uma ordem de reintegração de posse, que também foi cumprida durante a operação.

O proprietário do espaço não ofereceu resistência à fiscalização e foi autuado com multa no valor de 5 mil UFICs (Unidades Fiscais de Campinas), montante que equivale a aproximadamente R$ 25 mil.

Segundo fechamento em duas semanas