A Prefeitura de Campinas fechou, na manhã de quarta-feira (8), um depósito clandestino de materiais recicláveis instalado no cruzamento das ruas Doutor Mário Natividade e Coronel Quirino, no Cambuí, região central da cidade. A ação, executada por fiscais da Secretaria Municipal de Urbanismo, é a segunda do tipo em menos de 15 dias.
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No local, os agentes encontraram grande volume de entulho, incluindo latas, cadeiras, estruturas metálicas, produtos eletrônicos, móveis e até rodas de bicicleta. Com o auxílio de um trator, foram retirados cerca de dez caminhões de resíduos. O terreno já possuía uma ordem de reintegração de posse, que também foi cumprida durante a operação.
O proprietário do espaço não ofereceu resistência à fiscalização e foi autuado com multa no valor de 5 mil UFICs (Unidades Fiscais de Campinas), montante que equivale a aproximadamente R$ 25 mil.
Segundo fechamento em duas semanas
No dia 26 de junho, outro depósito irregular de recicláveis já havia sido lacrado pela Prefeitura, desta vez na Rua República Dominicana, no Jardim Nova Europa. O poder municipal havia recebido denúncias sobre as irregularidades no endereço e, após constatação no local, os fiscais interditaram o espaço e aplicaram penalidade ao responsável.
De acordo com a legislação urbana de Campinas, o zoneamento da cidade não permite a instalação de depósitos de reciclagem nessas regiões. A população pode colaborar com o trabalho de fiscalização denunciando situações suspeitas pelo telefone 156. A partir do registro, equipes municipais são acionadas para verificar a ocorrência.