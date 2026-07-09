Seis pessoas foram presas pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba na noite da última terça-feira (7), suspeitas de furtarem farmácias da cidade. As ações resultaram na recuperação de mais de R$ 40 mil em medicamentos e outros produtos farmacêuticos.
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As prisões ocorreram em duas abordagens distintas. A primeira aconteceu no fim da tarde, após o Centro de Operações e Inteligência da corporação receber alertas por meio de um grupo de WhatsApp formado por farmacêuticos do município. Com o apoio das câmeras de monitoramento, os agentes localizaram um Volkswagen Polo usado pelos suspeitos e repassaram as informações às equipes em patrulhamento.
O carro foi encontrado na Rua Alberto Santos Dumont. Dentro dele estavam dois homens e duas mulheres, além de diversos produtos levados de três farmácias da cidade.
Ainda durante o atendimento dessa ocorrência, o COI identificou um novo furto em outra farmácia. As imagens apontaram um Renault Sandero como veículo usado no crime, que foi interceptado na Estrada José Boldrini, sentido Itupeva.
No carro estavam um casal e uma motorista de aplicativo. Durante a averiguação, os agentes encontraram mais produtos furtados. A condutora foi liberada após a polícia constatar que ela apenas realizava a corrida e não tinha envolvimento com o crime.
As duas ocorrências foram registradas na Delegacia de Polícia, e os seis suspeitos permaneceram presos. Até o momento, não há indícios de que os grupos atuassem em conjunto. Os produtos recuperados serão devolvidos aos proprietários após a conclusão dos procedimentos legais.