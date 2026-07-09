Seis pessoas foram presas pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba na noite da última terça-feira (7), suspeitas de furtarem farmácias da cidade. As ações resultaram na recuperação de mais de R$ 40 mil em medicamentos e outros produtos farmacêuticos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As prisões ocorreram em duas abordagens distintas. A primeira aconteceu no fim da tarde, após o Centro de Operações e Inteligência da corporação receber alertas por meio de um grupo de WhatsApp formado por farmacêuticos do município. Com o apoio das câmeras de monitoramento, os agentes localizaram um Volkswagen Polo usado pelos suspeitos e repassaram as informações às equipes em patrulhamento.

O carro foi encontrado na Rua Alberto Santos Dumont. Dentro dele estavam dois homens e duas mulheres, além de diversos produtos levados de três farmácias da cidade.