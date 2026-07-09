Um empresário de 69 anos, morador do Jardim Campo Belo, em Americana, foi vítima do golpe do falso gerente bancário na última terça-feira (7) e teve um prejuízo de R$ 717.993,58. O crime teve início por volta das 10h, quando o idoso recebeu uma mensagem por SMS informando sobre uma suposta compra feita com seu cartão bancário.

Ao responder que não reconhecia a transação, passou a ser contatado por um homem que se identificou como funcionário do banco e alegou ser necessário adotar medidas para evitar fraudes. Desconfiado, o empresário tentou entrar em contato com o gerente responsável pela sua conta.

No entanto, segundo o boletim de ocorrência, os golpistas conseguiram bloquear o número verdadeiro e criaram um perfil falso no WhatsApp com a identidade do funcionário, dando continuidade ao atendimento fraudulento.