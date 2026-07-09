09 de julho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
AMERICANA

Empresário perde mais de R$ 700 mil em golpe do falso gerente

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
SSP
Caso será investigado pela Polícia Civil
Caso será investigado pela Polícia Civil

Um empresário de 69 anos, morador do Jardim Campo Belo, em Americana, foi vítima do golpe do falso gerente bancário na última terça-feira (7) e teve um prejuízo de R$ 717.993,58. O crime teve início por volta das 10h, quando o idoso recebeu uma mensagem por SMS informando sobre uma suposta compra feita com seu cartão bancário. 

Ao responder que não reconhecia a transação, passou a ser contatado por um homem que se identificou como funcionário do banco e alegou ser necessário adotar medidas para evitar fraudes. Desconfiado, o empresário tentou entrar em contato com o gerente responsável pela sua conta. 

No entanto, segundo o boletim de ocorrência, os golpistas conseguiram bloquear o número verdadeiro e criaram um perfil falso no WhatsApp com a identidade do funcionário, dando continuidade ao atendimento fraudulento.

Convencido de que falava com seu gerente, o idoso seguiu as orientações dos criminosos e realizou múltiplas transferências e pagamentos. Além disso, teve aplicações financeiras resgatadas e um empréstimo contratado em nome de sua empresa.

Após concluírem as transações, os estelionatários orientaram a vítima a desinstalar os aplicativos bancários do celular e esperar algumas horas antes de reinstalá-los. Cerca de quatro horas depois, ao reaver o acesso às contas, o empresário percebeu o golpe e registrou a ocorrência na delegacia de Americana.

Comentários

Comentários