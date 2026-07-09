A PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de agressão contra a própria esposa, no Jardim Anhumas, em Estiva Gerbi. A equipe foi acionada para atender à ocorrência e, no local, encontrou a vítima acompanhada da filha.

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Ela relatou que vinha sofrendo violência psicológica do marido e que, momentos antes da chegada dos policiais, havia sido atingida com um chicote, apresentando hematomas visíveis na perna direita.

Durante o atendimento, o agressor retornou à residência. Ao ser questionado, ele negou as acusações. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu à disposição da Justiça. A vítima foi orientada sobre os procedimentos legais e medidas protetivas.