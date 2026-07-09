A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá uma quinta-feira (9) de tempo firme e ensolarado, sem previsão de chuva, segundo os institutos de meteorologia. O destaque fica por conta da grande variação de temperatura ao longo do dia: os termômetros devem marcar 11°C nas primeiras horas da manhã e podem chegar aos 24°C no período da tarde.

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Essa amplitude térmica de 13 graus vai intensificar a sensação de frio logo ao acordar, com tarde de ar mais seco e temperaturas mais altas. A umidade relativa do ar é outro ponto de atenção: os índices podem cair para menos de 30% durante as horas mais quentes, patamar considerado estado de atenção pela Organização Mundial da Saúde.

Diante desse cenário, a recomendação dos especialistas é redobrar a hidratação ao longo do dia, evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h e umidificar ambientes com bacias d’água ou toalhas molhadas. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias devem ter cuidados extras.