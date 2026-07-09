Campinas tem 35 bairros com alto risco de transmissão da dengue, segundo o 28º Alerta Arboviroses divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira (8). O levantamento orienta a intensificação das ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

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De acordo com a Prefeitura, o alerta serve para direcionar os trabalhos das equipes de saúde, ampliar a comunicação com moradores e reforçar a necessidade de eliminação de criadouros dentro das casas. A orientação vale para toda a cidade, inclusive para bairros citados em edições anteriores e que não aparecem na lista desta semana.

Entre os critérios usados para definir as áreas de maior risco estão a incidência de casos, registro de nova transmissão, necessidade de reforço em locais com imóveis sem acesso, densidade populacional e ações programadas dos agentes de saúde. O alerta também se estende a bairros menores localizados no entorno das regiões indicadas.