Campinas tem 35 bairros com alto risco de transmissão da dengue, segundo o 28º Alerta Arboviroses divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira (8). O levantamento orienta a intensificação das ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.
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De acordo com a Prefeitura, o alerta serve para direcionar os trabalhos das equipes de saúde, ampliar a comunicação com moradores e reforçar a necessidade de eliminação de criadouros dentro das casas. A orientação vale para toda a cidade, inclusive para bairros citados em edições anteriores e que não aparecem na lista desta semana.
Entre os critérios usados para definir as áreas de maior risco estão a incidência de casos, registro de nova transmissão, necessidade de reforço em locais com imóveis sem acesso, densidade populacional e ações programadas dos agentes de saúde. O alerta também se estende a bairros menores localizados no entorno das regiões indicadas.
Entre 1º de janeiro e 30 de junho, Campinas confirmou 3.305 casos de dengue. No mesmo período, foram realizadas 820.643 visitas a imóveis para controle de criadouros e orientação à população, além de 53.382 ações de nebulização costal.
A Secretaria de Saúde reforça que a prevenção depende também da participação dos moradores. Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde aponta que 80% dos criadouros do mosquito estão dentro das casas.
Para evitar a proliferação do Aedes aegypti, a orientação é não deixar água parada em latas, pneus, calhas, lajes, garrafas e outros recipientes. Vasos de plantas devem ter a água trocada a cada dois dias, e os pratinhos precisam ser retirados ou lavados semanalmente com bucha, água e sabão. Também é importante manter a caixa-d’água vedada e vasos sanitários sem uso sempre fechados.
Bairros com alto risco
- Leste: Centro, Cambuí, Jardim Conceição, Parque Brasília e Jardim Boa Esperança.
- Noroeste: Cidade Satélite Íris I, Jardim São Judas Tadeu, Residencial São Luís e Jardim Campina Grande.
- Norte: Jardim São Marcos, Jardim Campineiro, Vila Esperança, Jardim Santa Mônica, Parque Santa Bárbara, Parque Fazendinha, Parque São Jorge, Parque Residencial Shalon e Vila Lunardi.
- Sudoeste: Jardim Melina, DIC VI, Jardim Rosalina, Jardim Yeda, Vila Palácios e Parque Residencial Vila União.
- Sul: Jardim Fernanda I e II, Jardim Columbia, Jardim Puccamp, Vila Rica e Vila Pompéia.
- Suleste: Jardim Paranapanema, Jardim São Fernando, Jardim Proença, Jardim Baroneza e Jardim Guarani.