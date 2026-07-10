As obras de modernização do Aeroporto Municipal de Americana “Augusto de Oliveira Salvação” avançaram para a fase final da terraplenagem, etapa que prepara o alargamento da pista de pouso e decolagem.
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A intervenção faz parte do projeto de ampliação da capacidade operacional do terminal. Com as melhorias, o aeroporto deverá receber aeronaves de maior porte da aviação geral, classificadas até o código 2C, incluindo modelos como o ATR42.
Além da terraplenagem, os serviços incluem o aterro das áreas de segurança da Cabeceira 12, a preparação das laterais da pista e a adequação dos canais de drenagem. A próxima etapa, prevista para começar nos próximos 30 dias, será o alargamento da pista principal.
Os projetos executivos foram aprovados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em 2025. A autorização para o início das obras foi emitida no fim de abril deste ano, e os trabalhos começaram em maio.
O investimento nesta primeira fase é de aproximadamente R$ 16 milhões, com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, vinculado ao Ministério de Portos e Aeroportos. A ordem de serviço foi assinada em 2025 pelo prefeito Chico Sardelli e pelo então ministro Silvio Costa Filho. Segundo a Prefeitura, os recursos foram viabilizados por articulação do deputado federal Cezinha de Madureira, com indicação do vereador Levi Rossi.
Nesta etapa também estão previstas a recuperação da faixa de pista, do pátio de aeronaves, a implantação das áreas de segurança, drenagem, novo balizamento luminoso, sinalização horizontal e vertical, farol iluminado e biruta. O projeto inclui ainda a instalação do sistema PAPI nas duas cabeceiras, equipamento visual que auxilia a aproximação das aeronaves e permite operações noturnas.
As obras são executadas pelo Consórcio Aeroporto Americana, formado pelas empresas Talude Construções S.A. e Converd Construção Civil Ltda., vencedoras da licitação. A fiscalização é feita pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.
O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, ressaltou a importância da ampliação do aeroporto para Americana e região. "O Aeroporto fica numa localização estratégica e com a ampliação vai oferecer um espaço de apoio e segurança ao polo comercial. A melhoria da infraestrutura e modernização do Aeroporto de Americana é uma conquista da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi e será muito importante para promover e impulsionar o desenvolvimento econômico do município e de toda a região", afirmou.