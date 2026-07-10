As obras de modernização do Aeroporto Municipal de Americana “Augusto de Oliveira Salvação” avançaram para a fase final da terraplenagem, etapa que prepara o alargamento da pista de pouso e decolagem.

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A intervenção faz parte do projeto de ampliação da capacidade operacional do terminal. Com as melhorias, o aeroporto deverá receber aeronaves de maior porte da aviação geral, classificadas até o código 2C, incluindo modelos como o ATR42.

Além da terraplenagem, os serviços incluem o aterro das áreas de segurança da Cabeceira 12, a preparação das laterais da pista e a adequação dos canais de drenagem. A próxima etapa, prevista para começar nos próximos 30 dias, será o alargamento da pista principal.