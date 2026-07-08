O feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado nesta quinta-feira, 9 de julho, vai alterar o funcionamento de serviços públicos em Campinas. A sexta-feira, 10 de julho, será ponto facultativo nas repartições municipais.
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O expediente na Prefeitura segue normalmente até esta quarta-feira (8) e será retomado na segunda-feira, 13 de julho, a partir das 8h. Durante o feriado prolongado, os serviços essenciais terão esquema de plantão.
A Defesa Civil funcionará 24 horas e poderá ser acionada pelo telefone 199. A Guarda Municipal também manterá atendimento ininterrupto, pelo telefone 153.
Na limpeza urbana, a coleta domiciliar será realizada na quinta-feira e no sábado apenas nos setores alternados, como ocorre normalmente. A varrição terá plantão. A coleta seletiva não funcionará na quinta-feira. A coleta hospitalar será mantida para grandes geradores, e os ecopontos funcionarão normalmente. De sexta-feira a domingo, os serviços seguem a rotina habitual.
Os parques e bosques da cidade abrirão normalmente durante todos os dias do feriado prolongado. Já as praças de esporte permanecerão fechadas na quinta-feira. A maioria reabre de sexta a domingo, com exceção das praças Gilberto Campos Valante, em Joaquim Egídio; José Gentil Franco de Campos, no Proost de Souza; Cândido Rodrigues dos Santos, no Jardim Capivari; e Carlos Andrade Pinto, em Sousas, que voltam a funcionar apenas na segunda-feira.
As bibliotecas municipais encerram o atendimento nesta quarta-feira, em horário normal, e retomam as atividades na segunda-feira.
Na área de trânsito e transporte, as equipes da Emdec, o Centro de Controle Operacional, a fiscalização do transporte coletivo, os terminais urbanos e as equipes de semáforos e sinalização atuarão normalmente. Emergências de trânsito poderão ser comunicadas pelo telefone 118, pelo aplicativo da Emdec, pelo site digital.emdec.com.br, pelo chatbot ou pelo WhatsApp (19) 3731-2910.
O atendimento presencial da Emdec, na Rua Antônio Manoel, ficará fechado na quinta e na sexta-feira. O Espaço Cidadão, no Paço Municipal, e as unidades do Agiliza Campinas em Barão Geraldo, Campo Grande, Nova Aparecida, Ouro Verde e Sousas também não funcionarão e retomam o atendimento na segunda-feira.
O PAI-Serviço terá operação especial. Na quinta-feira, a frota circulará das 6h às 18h. Na sexta-feira, o serviço volta ao horário normal. Os agendamentos seguem pelos canais da Emdec, incluindo telefone 118, aplicativo, WhatsApp e chatbot.
A Operação Lagoa, com liberação da pista interna da Avenida Dr. Heitor Penteado para atividades físicas no entorno da Lagoa do Taquaral e da Praça Arautos da Paz, será ativada na quinta-feira e no domingo, das 7h às 13h. A Ciclofaixa de Lazer Taquaral/Norte-Sul funcionará no domingo, das 7h às 12h.
Os postos do CPAT encerram o atendimento nesta quarta-feira. A unidade do Centro fecha às 16h30 e retorna na segunda-feira, às 7h30. As unidades do Agiliza Campo Grande e Ouro Verde funcionam até as 16h desta quarta e reabrem na segunda, às 8h.
Na saúde animal, o atendimento nas duas unidades do Consultório Veterinário Móvel será suspenso na quinta-feira. Os serviços retornam na sexta e no sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no Bosque dos Guarantãs, no Jardim Nova Europa, e na Administração Regional 15, no Campo Belo.
O sistema 156 manterá os canais on-line, WhatsApp (19) 2116-0156 e Portal do Cidadão funcionando normalmente. O atendimento por telefone ficará fechado na quinta-feira e voltará na sexta-feira, das 7h às 19h.
O Ceamo, Centro de Referência e Apoio à Mulher, e o Seravi, Serviço de Responsabilização e Reeducação do Autor de Violência, funcionam até esta quarta-feira, às 17h, e retomam o atendimento na segunda-feira, às 8h.
Na saúde, todos os centros de saúde ficarão fechados na quinta-feira. Na sexta, as unidades funcionam com equipe reduzida. As unidades que abrem aos sábados também terão equipe reduzida no dia 11. Já os prontos-socorros dos hospitais Mário Gatti, Mário Gattinho e Ouro Verde, o Samu e as UPAs Campo Grande, São José, Anchieta e Carlos Lourenço funcionarão normalmente, 24 horas por dia.
A Cohab ficará fechada na quinta e na sexta-feira e volta ao expediente normal na segunda-feira.
As agências de atendimento da Sanasa não funcionarão na quinta e na sexta-feira. O atendimento será feito pela central 0800 772 1195, que opera 24 horas. Equipes ficarão de plantão para reparos emergenciais. O Parque das Águas funcionará todos os dias, das 6h às 20h. O Jardim dos Espelhos abrirá das 6h30 às 20h. A Torre do Castelo funcionará das 10h às 12h e das 13h às 17h na quinta e na sexta; no sábado e no domingo, o horário será das 10h às 12h e das 13h às 21h.
Na Ceasa, o setor administrativo fecha após o expediente desta quarta-feira e reabre na segunda-feira, às 8h. O Mercado de Flores e o Mercado de Hortifruti terão funcionamento normal nos dias do feriado prolongado.
As feiras livres funcionarão normalmente, das 6h30 às 12h, e as feiras noturnas seguem com atendimento das 17h às 22h. Os cemitérios municipais permanecem abertos todos os dias, das 7h às 17h.
O Mercadão Municipal abrirá na quinta-feira, das 7h às 13h; na sexta, das 7h às 18h; no sábado, das 7h às 16h; e no domingo, das 7h às 12h. O mezanino funcionará na quinta, das 10h às 18h; na sexta, das 10h às 20h; no sábado, das 10h às 22h; e no domingo, das 10h às 16h.