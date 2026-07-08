O feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado nesta quinta-feira, 9 de julho, vai alterar o funcionamento de serviços públicos em Campinas. A sexta-feira, 10 de julho, será ponto facultativo nas repartições municipais.

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O expediente na Prefeitura segue normalmente até esta quarta-feira (8) e será retomado na segunda-feira, 13 de julho, a partir das 8h. Durante o feriado prolongado, os serviços essenciais terão esquema de plantão.

A Defesa Civil funcionará 24 horas e poderá ser acionada pelo telefone 199. A Guarda Municipal também manterá atendimento ininterrupto, pelo telefone 153.