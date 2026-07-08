08 de julho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRÂNSITO

Obra noturna gera interdição no Jardim Guanabara por quatro horas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Bloqueio será feito à noite para obra emergencial da Sanasa em rede de esgoto; transporte público não será afetado.
Bloqueio será feito à noite para obra emergencial da Sanasa em rede de esgoto; transporte público não será afetado.

Rua Albano de Almeida Lima, no Jardim Guanabara, em Campinas, será interditada ao tráfego de veículos na noite desta quarta-feira, 8 de julho, para a realização de uma obra emergencial da Sanasa.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O bloqueio será feito pela Emdec das 19h às 23h, no trecho entre as ruas Frei Antônio de Pádua e Frei Manoel da Ressurreição. No local, a Sanasa fará uma ligação em rede de esgoto.

Durante a interdição, os motoristas deverão utilizar como rota alternativa as ruas Frei Antônio de Pádua, Alferes João José e Frei Manoel da Ressurreição.

Agentes da mobilidade urbana vão sinalizar o trecho e orientar os condutores durante o período de trabalho. Segundo a Emdec, não haverá impacto na circulação do transporte público coletivo, e o trecho interditado não possui pontos de parada.

Comentários

Comentários