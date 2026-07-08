A Rua Albano de Almeida Lima, no Jardim Guanabara, em Campinas, será interditada ao tráfego de veículos na noite desta quarta-feira, 8 de julho, para a realização de uma obra emergencial da Sanasa.

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O bloqueio será feito pela Emdec das 19h às 23h, no trecho entre as ruas Frei Antônio de Pádua e Frei Manoel da Ressurreição. No local, a Sanasa fará uma ligação em rede de esgoto.

Durante a interdição, os motoristas deverão utilizar como rota alternativa as ruas Frei Antônio de Pádua, Alferes João José e Frei Manoel da Ressurreição.