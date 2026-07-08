O relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) sobre a queda do avião da Voepass em Vinhedo aponta uma combinação de falhas operacionais, organizacionais e de fiscalização como fatores que contribuíram para o acidente. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo, que obteve acesso ao documento antes da publicação oficial.

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O acidente ocorreu em agosto de 2024 e deixou 62 mortos, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. O avião, um ATR 72-500, fazia a rota entre Cascavel, no Paraná, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando caiu sobre um condomínio em Vinhedo. A aeronave explodiu após o impacto. Ninguém em solo ficou ferido.

Desde o início da investigação, a principal hipótese analisada era o acúmulo de gelo nas asas da aeronave. Segundo o relatório, as condições para formação de gelo severo na rota já eram conhecidas, mas a operação foi mantida sem medidas adicionais capazes de reduzir os riscos.