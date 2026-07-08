Campinas está na faixa de alerta vermelho para risco de incêndios entre quinta-feira (9) e sábado (11), segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo. A condição é provocada pela atuação de uma massa de ar seco, que deve derrubar a umidade relativa do ar em várias regiões paulistas.
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O alerta envolve uma faixa que vai de Andradina, Presidente Prudente e Bauru até Campinas. Nessas áreas, o risco de queimadas é considerado elevado, principalmente pela combinação de tempo seco, vegetação mais suscetível ao fogo e ausência de chuva.
As situações mais críticas são esperadas no sábado (11), quando as regiões de Barretos, Ribeirão Preto e Franca devem atingir o estado de emergência, o nível mais alto de criticidade definido pela Defesa Civil.
O estado de emergência é aplicado quando as condições meteorológicas chegam a patamares extremos, com temperaturas elevadas, baixa umidade, ventos mais intensos e período prolongado sem chuva. Nesse cenário, qualquer foco de ignição pode se espalhar rapidamente e dificultar o trabalho de controle das chamas.
Em Campinas, o alerta reforça a necessidade de cuidados durante o feriado prolongado. A recomendação é evitar qualquer tipo de queimada, não descartar bitucas de cigarro em áreas de vegetação, não soltar balões e não atear fogo em lixo, folhas secas ou terrenos baldios.
O período entre junho e outubro é considerado a fase vermelha para incêndios no Estado de São Paulo, por concentrar os meses mais secos do ano e com maior tendência ao surgimento de focos de queimadas.
Segundo dados da Defesa Civil paulista, nove em cada dez incêndios registrados no estado têm origem em ação humana, seja de forma intencional ou acidental.
A previsão indica mudança no tempo entre sábado e domingo, com a aproximação de uma frente fria. O sistema deve aumentar a nebulosidade, provocar chuva fraca e isolada em parte do estado e reduzir as temperaturas, o que pode diminuir o risco de queimadas.