Campinas está na faixa de alerta vermelho para risco de incêndios entre quinta-feira (9) e sábado (11), segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo. A condição é provocada pela atuação de uma massa de ar seco, que deve derrubar a umidade relativa do ar em várias regiões paulistas.

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O alerta envolve uma faixa que vai de Andradina, Presidente Prudente e Bauru até Campinas. Nessas áreas, o risco de queimadas é considerado elevado, principalmente pela combinação de tempo seco, vegetação mais suscetível ao fogo e ausência de chuva.

As situações mais críticas são esperadas no sábado (11), quando as regiões de Barretos, Ribeirão Preto e Franca devem atingir o estado de emergência, o nível mais alto de criticidade definido pela Defesa Civil.