08 de julho de 2026
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LADRÃO DE PICANHA

PF e PM cercam bando que limpava caminhões de carne

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PF
Ação mira grupo suspeito de furtos, roubos e receptação de cargas de carne bovina em São Paulo e no Paraná
Ação mira grupo suspeito de furtos, roubos e receptação de cargas de carne bovina em São Paulo e no Paraná

Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Campinas deflagrou nesta quarta-feira (8) a Operação Argenti Lardum, voltada ao combate a um grupo suspeito de atuar em furtos, roubos e receptação de cargas de carne bovina.

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A ação ocorre em cidades de São Paulo e do Paraná. São cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão em Araras, Guarulhos, Ribeirão Pires, São Paulo e Apucarana.

A operação integra a Força Integrada III, iniciativa nacional realizada simultaneamente em 16 estados. Além dos mandados judiciais, os agentes também cumprem outras medidas investigativas relacionadas ao caso.

Segundo a força-tarefa, o objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada em cargas de carne bovina, com atuação em diferentes municípios.

A Ficco Campinas é formada por policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais militares do Estado de São Paulo e guardas municipais de Paulínia.

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