A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Campinas deflagrou nesta quarta-feira (8) a Operação Argenti Lardum, voltada ao combate a um grupo suspeito de atuar em furtos, roubos e receptação de cargas de carne bovina.

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A ação ocorre em cidades de São Paulo e do Paraná. São cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão em Araras, Guarulhos, Ribeirão Pires, São Paulo e Apucarana.

A operação integra a Força Integrada III, iniciativa nacional realizada simultaneamente em 16 estados. Além dos mandados judiciais, os agentes também cumprem outras medidas investigativas relacionadas ao caso.