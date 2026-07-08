As principais rodovias que cortam a região de Campinas devem registrar mais de 4 milhões de veículos durante o feriado prolongado de 9 de Julho, data da Revolução Constitucionalista de 1932. As concessionárias Motiva AutoBAn, Rota das Bandeiras e Renovias prepararam operações especiais para o período entre quarta-feira (8) e domingo (12).
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No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a previsão da Motiva AutoBAn é de 2,483 milhões de veículos entre 0h de quarta-feira e 24h de domingo. A concessionária orienta os motoristas a evitarem os horários de maior movimento, principalmente das 16h às 20h de quarta-feira e das 9h às 13h de quinta-feira. No retorno, o fluxo mais intenso deve ocorrer no domingo, das 15h às 22h.
Também haverá restrição para caminhões na Rodovia dos Bandeirantes. Na quinta-feira (9) e no domingo (12), das 14h às 22h, os veículos de carga com destino à capital paulista deverão usar a Rodovia Anhanguera entre os quilômetros 49 e 23, no trecho entre Jundiaí e São Paulo. O acesso deverá ser feito pela saída 48 da Bandeirantes. A medida busca melhorar a distribuição do tráfego e terá apoio da concessionária à fiscalização da Polícia Militar Rodoviária.
No Corredor Dom Pedro, administrado pela Rota das Bandeiras, são esperados 840 mil veículos durante os cinco dias de operação especial. A saída para o feriado deve ter movimento mais intenso a partir das 15h de quarta-feira, com pico até as 21h. Apenas nesse dia, a previsão é de quase 215 mil veículos nas rodovias do corredor. A manhã de quinta-feira também deve ter tráfego elevado.
A Rodovia D. Pedro I deve concentrar a maior parte do movimento no corredor, com estimativa de 540 mil veículos. A via liga a Região Metropolitana de Campinas a importantes rodovias do Estado e do país, como Anhanguera, Fernão Dias, Dutra e Carvalho Pinto. Ainda na RMC, a Professor Zeferino Vaz deve receber 140 mil veículos. Na região de Jundiaí, as rodovias Engenheiro Constâncio Cintra e Romildo Prado devem somar quase 160 mil veículos.
A Renovias também terá operação especial para o feriado e estima a circulação de aproximadamente 709 mil veículos no trecho sob concessão, que liga Campinas ao sul de Minas Gerais.
Segundo a concessionária, o maior fluxo de saída deve ocorrer na quarta-feira, das 14h às 19h, e na quinta-feira, das 8h às 13h, no sentido norte, em direção ao interior. O retorno deve ter maior concentração no domingo, entre 15h e 19h, no sentido sul, em direção a São Paulo.
As concessionárias recomendam que os motoristas programem os deslocamentos, verifiquem as condições dos veículos antes da viagem e redobrem a atenção nos horários de maior movimento.
Previsão de movimento
Sistema Anhanguera-Bandeirantes: 2,483 milhões de veículos
Corredor Dom Pedro: 840 mil veículos
Renovias: 709 mil veículos
Total estimado: mais de 4 milhões de veículos