As principais rodovias que cortam a região de Campinas devem registrar mais de 4 milhões de veículos durante o feriado prolongado de 9 de Julho, data da Revolução Constitucionalista de 1932. As concessionárias Motiva AutoBAn, Rota das Bandeiras e Renovias prepararam operações especiais para o período entre quarta-feira (8) e domingo (12).

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No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a previsão da Motiva AutoBAn é de 2,483 milhões de veículos entre 0h de quarta-feira e 24h de domingo. A concessionária orienta os motoristas a evitarem os horários de maior movimento, principalmente das 16h às 20h de quarta-feira e das 9h às 13h de quinta-feira. No retorno, o fluxo mais intenso deve ocorrer no domingo, das 15h às 22h.

Também haverá restrição para caminhões na Rodovia dos Bandeirantes. Na quinta-feira (9) e no domingo (12), das 14h às 22h, os veículos de carga com destino à capital paulista deverão usar a Rodovia Anhanguera entre os quilômetros 49 e 23, no trecho entre Jundiaí e São Paulo. O acesso deverá ser feito pela saída 48 da Bandeirantes. A medida busca melhorar a distribuição do tráfego e terá apoio da concessionária à fiscalização da Polícia Militar Rodoviária.