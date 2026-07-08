Campinas realiza nesta quinta-feira, 9 de julho, uma solenidade cívico-militar em homenagem aos 94 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. A cerimônia está marcada para as 9h, no Mausoléu do Soldado Constitucionalista, localizado na Praça Voluntários de 32, no Cemitério da Saudade.

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O ato vai lembrar a participação de homens e mulheres que atuaram no movimento constitucionalista, além de homenagear ex-combatentes e veteranos ligados a um dos principais episódios da história paulista.

A Revolução de 1932 marcou a mobilização de São Paulo pela convocação de uma Assembleia Constituinte e pela elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. A data é feriado estadual e simboliza a defesa de princípios como democracia, legalidade, liberdade e cidadania.