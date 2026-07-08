O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, deve receber 248 mil passageiros entre esta terça-feira (7) e a próxima segunda-feira (13), período que concentra a movimentação do feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado em 9 de julho.
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A previsão da concessionária é de 2.237 pousos e decolagens ao longo dos sete dias, considerando voos domésticos e internacionais. Os dias de maior fluxo devem ser quarta-feira (8), com 35,3 mil passageiros; quinta-feira (9), com 35,4 mil; e segunda-feira (13), quando são esperadas 39,1 mil pessoas embarcando ou desembarcando pelo terminal.
Nesta terça-feira, o horário de maior movimento deve ocorrer entre 17h e 23h50. Já no retorno do feriado, na segunda-feira (13), o pico está previsto para o período entre 5h e 12h.
Entre os destinos nacionais mais procurados estão capitais do Nordeste, Centro-Oeste e Norte, além de cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Vitória, e municípios do interior paulista. Nos voos internacionais, os principais destinos incluem Fort Lauderdale, Orlando, Lisboa, Porto e Madri, além de operações sazonais para Mendoza e Bariloche, na Argentina.
Para atender ao aumento da demanda, Viracopos terá reforço nas equipes de atendimento ao passageiro, segurança, manutenção, limpeza e operação. Lojas, cafés, lanchonetes e restaurantes do aeroporto também se prepararam para o período de maior circulação.
Nos voos internacionais, estão previstos 227 pousos e decolagens entre terça e segunda-feira, sendo 110 partidas e 117 chegadas. A estimativa é de que essas operações movimentem cerca de 17,4 mil passageiros pelo Píer A, destinado aos embarques e desembarques internacionais.
Já o Terminal Rodoviário Ramos de Azevedo, também em Campinas, não divulgou uma previsão específica para o feriado de 9 de Julho. A concessionária Socicam estima, porém, a circulação de 442 mil passageiros ao longo de julho, com cerca de 31 mil ônibus passando pelo terminal durante o mês.
Os destinos mais procurados na rodoviária são Americana, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Jundiaí e Guarulhos.
Serviço
Movimento em Viracopos no feriado de 9 de Julho
Período: de 7 a 13 de julho
Passageiros previstos: 248 mil
Pousos e decolagens: 2.237
Voos internacionais: 227 pousos e decolagens
Pico no retorno: segunda-feira (13), das 5h às 12h
Rodoviária de Campinas
Previsão para julho: 442 mil passageiros
Ônibus estimados no mês: 31 mil
Principais destinos: Americana, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Jundiaí e Guarulhos