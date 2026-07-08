O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, deve receber 248 mil passageiros entre esta terça-feira (7) e a próxima segunda-feira (13), período que concentra a movimentação do feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado em 9 de julho.

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A previsão da concessionária é de 2.237 pousos e decolagens ao longo dos sete dias, considerando voos domésticos e internacionais. Os dias de maior fluxo devem ser quarta-feira (8), com 35,3 mil passageiros; quinta-feira (9), com 35,4 mil; e segunda-feira (13), quando são esperadas 39,1 mil pessoas embarcando ou desembarcando pelo terminal.

Nesta terça-feira, o horário de maior movimento deve ocorrer entre 17h e 23h50. Já no retorno do feriado, na segunda-feira (13), o pico está previsto para o período entre 5h e 12h.