Um homem de 31 anos, sem comorbidades e que não havia sido vacinado contra a gripe, morreu em Campinas após desenvolver Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus influenza. A morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde e ocorreu em 14 de junho de 2026.
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Com o novo registro, Campinas chega a 17 óbitos por SRAG associada à gripe neste ano. Ao todo, a cidade contabiliza 236 casos da doença em 2026.
A confirmação do óbito levou a Prefeitura a reforçar a importância da vacinação. O imunizante está disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade nos 69 centros de saúde do município e também na Igreja Divino Salvador, no Cambuí.
Para receber a dose, basta apresentar documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. Não é necessário agendamento.
A vacina aplicada neste ano protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B. O imunizante também pode ser aplicado junto com outras vacinas do Calendário Nacional.
Segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação reduz o risco de agravamento da doença e contribui para diminuir a circulação do vírus.
Em 2025, Campinas registrou 561 casos de SRAG por gripe, com 69 mortes. Entre as vítimas fatais daquele ano, 54 não estavam vacinadas.