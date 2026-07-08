Um homem de 31 anos, sem comorbidades e que não havia sido vacinado contra a gripe, morreu em Campinas após desenvolver Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus influenza. A morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde e ocorreu em 14 de junho de 2026.

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Com o novo registro, Campinas chega a 17 óbitos por SRAG associada à gripe neste ano. Ao todo, a cidade contabiliza 236 casos da doença em 2026.

A confirmação do óbito levou a Prefeitura a reforçar a importância da vacinação. O imunizante está disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade nos 69 centros de saúde do município e também na Igreja Divino Salvador, no Cambuí.