O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou nesta semana um pedido de habeas corpus e manteve a condenação de 83 anos e 13 dias de prisão contra César Francisco Moranza Júnior, responsável pela execução de uma mulher e do filho dela em outubro de 2023, na Vila Santana, em Sumaré. O crime teria sido motivado por uma cobrança de dívida.

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O ministro Messod Azulay Neto, relator do caso, afastou todas as alegações da defesa e entendeu que não houve ilegalidade que justificasse a revisão da pena aplicada pelo Tribunal do Júri de Sumaré e mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Segundo denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP), César atraiu Fernanda Silva Bim, de 44 anos, moradora de Hortolândia, e o filho dela, Maurício Silva, de 24 anos, até uma casa vazia em Sumaré sob falso pretexto, no dia 3 de outubro de 2023. Fernanda teria ido cobrar um empréstimo feito ao réu, que não devolveu o valor.