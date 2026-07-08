Um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Civil na terça-feira (7) resultou no resgate de diversas aves silvestres mantidas em cativeiro irregular, parte delas com sinais de maus-tratos, em uma residência localizada na Rua Ramos de Azevedo, em Cosmópolis.

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Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), uma equipe da corporação foi acionada para dar apoio à Polícia Civil durante o cumprimento da ordem judicial no imóvel. Durante a ação, os agentes localizaram o alvo do mandado e também encontraram as aves confinadas em gaiolas, muitas delas apresentando indícios de sofrimento.

Após o resgate, a Guarda Municipal acompanhou a Polícia Civil até a Delegacia de Cosmópolis, onde permaneceu responsável pelos cuidados temporários dos animais até a chegada de uma equipe da Polícia Militar Ambiental, que assumirá as providências legais cabíveis.