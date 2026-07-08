08 de julho de 2026
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MAUS-TRATOS

Maritaca e coleirinhas ganham a liberdade após batida policial

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
Aves silvestres foram encontradas em gaiolas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em Cosmópolis.
Aves silvestres foram encontradas em gaiolas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em Cosmópolis.

Um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Civil na terça-feira (7) resultou no resgate de diversas aves silvestres mantidas em cativeiro irregular, parte delas com sinais de maus-tratos, em uma residência localizada na Rua Ramos de Azevedo, em Cosmópolis.

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Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), uma equipe da corporação foi acionada para dar apoio à Polícia Civil durante o cumprimento da ordem judicial no imóvel. Durante a ação, os agentes localizaram o alvo do mandado e também encontraram as aves confinadas em gaiolas, muitas delas apresentando indícios de sofrimento.

Após o resgate, a Guarda Municipal acompanhou a Polícia Civil até a Delegacia de Cosmópolis, onde permaneceu responsável pelos cuidados temporários dos animais até a chegada de uma equipe da Polícia Militar Ambiental, que assumirá as providências legais cabíveis.

Ao todo, foram resgatadas sete aves de diferentes espécies: três coleirinhas, um sabiá-bico-de-osso, uma maritaca, duas pombas fogo-apagou e um trinca-ferro-verdadeiro.

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