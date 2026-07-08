Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (7) após reagir a uma abordagem policial e tentar afogar um militar no Ribeirão Três Barras, em Cosmópolis. O agente sofreu escoriações leves e foi encaminhado para atendimento médico.

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A operação da Polícia Militar teve início ainda durante a madrugada, com o objetivo de localizar suspeitos de participação em um atentado contra a residência de outro policial militar, ocorrido no último domingo (5). Na ocasião, disparos de arma de fogo atingiram o portão da casa do agente, mas ninguém ficou ferido.

Durante as buscas nesta terça-feira, um dos suspeitos foi localizado às margens do ribeirão e, ao ser abordado, entrou em luta corporal com o policial e tentou afogá-lo. Segundo a PM, o homem ainda teria dispensado uma arma e entorpecentes na água durante a resistência. Com o apoio de outras equipes, o suspeito foi contido e preso em flagrante.