Uma ação conjunta da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) e da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) resultou, nesta terça-feira (7), na apreensão de mais de 2,1 mil peças automotivas e na prisão em flagrante de um comerciante suspeito de integrar uma organização criminosa voltada à adulteração de veículos.
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A operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais da mesma propriedade, localizados na região da Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza e da Rua Francisco Grassano, em Campinas. Os alvos atuam no ramo de venda de peças usadas e mantinham parceria com o Detran.
De acordo com as investigações, duas das lojas possuíam autorização para funcionamento, mas dentro delas foram encontrados itens de segurança usados, como cintos, amortecedores e sistemas de airbag, cuja comercialização é expressamente proibida pela legislação.
Em um galpão não registrado junto ao órgão estadual, os agentes localizaram um estoque ainda maior de componentes irregulares. Já em um imóvel desabitado, foram apreendidos 11 veículos parcialmente desmontados. Embora nenhum deles tenha sido identificado como produto de roubo ou furto, todos tinham os sinais de identificação suprimidos.
No total, foram recolhidas 2,1 mil peças, entre barras de direção, amortecedores, módulos e latarias sem selo de rastreabilidade, além de componentes de airbag com seus respectivos módulos eletrônicos.
O comerciante responsável pelos estabelecimentos foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador, crime contra as relações de consumo e organização criminosa. A Polícia Civil já representou pela conversão da prisão em preventiva.