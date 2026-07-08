Uma ação conjunta da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) e da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) resultou, nesta terça-feira (7), na apreensão de mais de 2,1 mil peças automotivas e na prisão em flagrante de um comerciante suspeito de integrar uma organização criminosa voltada à adulteração de veículos.

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A operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais da mesma propriedade, localizados na região da Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza e da Rua Francisco Grassano, em Campinas. Os alvos atuam no ramo de venda de peças usadas e mantinham parceria com o Detran.

De acordo com as investigações, duas das lojas possuíam autorização para funcionamento, mas dentro delas foram encontrados itens de segurança usados, como cintos, amortecedores e sistemas de airbag, cuja comercialização é expressamente proibida pela legislação.