08 de julho de 2026
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CRIME

Roubo de carro em Hortolândia acaba com trio na Fundação Casa

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Três adolescentes foram apreendidos após roubo de veículo no Jardim Estela, em Hortolândia.
Três adolescentes foram apreendidos após roubo de veículo no Jardim Estela, em Hortolândia.

Três adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos suspeitos de roubar um carro no Jardim Estela, em Hortolândia, na terça-feira (7). A vítima, um homem de 46 anos, acionou a Polícia Militar durante a fuga dos criminosos.

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Equipes foram rapidamente mobilizadas e iniciaram um cerco na região. Durante as buscas, os agentes receberam informações de que os suspeitos haviam abandonado o veículo e seguido a pé em direção à Rodovia SP-101.

Com o apoio de outras viaturas, os adolescentes foram localizados e abordados. Com um deles, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo. O menor confessou a participação no crime e apontou os outros dois como envolvidos no roubo.

Conduzidos à delegacia, os três foram reconhecidos pela vítima. A autoridade policial ratificou a apreensão, e os adolescentes permanecem à disposição da Justiça.

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