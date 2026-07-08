Três adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos suspeitos de roubar um carro no Jardim Estela, em Hortolândia, na terça-feira (7). A vítima, um homem de 46 anos, acionou a Polícia Militar durante a fuga dos criminosos.

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Equipes foram rapidamente mobilizadas e iniciaram um cerco na região. Durante as buscas, os agentes receberam informações de que os suspeitos haviam abandonado o veículo e seguido a pé em direção à Rodovia SP-101.

Com o apoio de outras viaturas, os adolescentes foram localizados e abordados. Com um deles, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo. O menor confessou a participação no crime e apontou os outros dois como envolvidos no roubo.