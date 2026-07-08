Na tarde da última segunda-feira (6), um homem de 46 anos foi preso em flagrante por importunação sexual no shopping de Hortolândia. A vítima, uma jovem de 19 anos, relatou à polícia que o suspeito expôs as partes íntimas no interior da praça de alimentação do estabelecimento.

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A equipe policial seguia para atender outra ocorrência no local quando se deparou com um tumulto e encontrou a vítima visivelmente abalada. Ao notar a aproximação dos agentes, o indivíduo tentou fugir, mas foi contido na saída do shopping.

Durante a averiguação, foram ouvidas a vítima e uma testemunha que presenciou parte dos fatos. Todos os envolvidos foram conduzidos à unidade policial, onde a autoridade competente ratificou o flagrante. O agressor permaneceu detido à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Hortolândia e segue sob investigação.