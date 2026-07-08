08 de julho de 2026
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CALOTE E TIRO

Baleado na coxa foge para a mata em briga por R$ 1 mil na região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem levou tiro após discussão por R$ 1 mil envolvendo negociação de carro em Estiva Gerbi.
Homem levou tiro após discussão por R$ 1 mil envolvendo negociação de carro em Estiva Gerbi.

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (7), acusado de tentar matar outro a tiros após uma discussão envolvendo a devolução de R$ 1 mil em uma negociação de carro, em Estiva Gerbi.

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A Polícia Militar foi acionada durante a madrugada para atender a uma ocorrência de disparos na Rua Lídia Marques de Sousa. No local, não encontrou vítima nem suspeitos. A mãe do homem atingido informou que ele havia fugido para uma área de mata nos fundos da via.

Minutos depois, o homem saiu do mato e deu entrada no pronto-socorro municipal com um ferimento de bala na coxa direita. Ele foi estabilizado pelo Samu e transferido à Santa Casa de Mogi Guaçu.

Segundo o relato da vítima, ele comprou um veículo de dois homens, mas se arrependeu e devolveu o carro. Os vendedores aceitaram a devolução, mas exigiram o pagamento de R$ 1 mil referente ao negócio. Diante da recusa, houve uma discussão. A vítima pegou um pedaço de madeira para se defender, momento em que uma mulher que estava no carro teria entregado uma arma a um dos envolvidos, que efetuou vários disparos.

Com base nas informações, as equipes localizaram um dos suspeitos em casa. Ele confessou a autoria dos tiros e foi preso em flagrante. A arma não foi encontrada. Um dos veículos foi apreendido; o outro, periciado, ficou no local por não poder ser removido.

O detido foi apresentado à Polícia Judiciária, que ratificou a prisão por tentativa de homicídio. A participação do segundo suspeito e da mulher citada será investigada pela Polícia Civil.

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