Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (7), acusado de tentar matar outro a tiros após uma discussão envolvendo a devolução de R$ 1 mil em uma negociação de carro, em Estiva Gerbi.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Polícia Militar foi acionada durante a madrugada para atender a uma ocorrência de disparos na Rua Lídia Marques de Sousa. No local, não encontrou vítima nem suspeitos. A mãe do homem atingido informou que ele havia fugido para uma área de mata nos fundos da via.

Minutos depois, o homem saiu do mato e deu entrada no pronto-socorro municipal com um ferimento de bala na coxa direita. Ele foi estabilizado pelo Samu e transferido à Santa Casa de Mogi Guaçu.