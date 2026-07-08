A quarta-feira (8) deve ser marcada por tempo instável, mas sem chuva, na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Segundo os institutos de meteorologia, o dia terá predomínio de sol entre nuvens, com nebulosidade variável ao longo das horas, condição típica de transição pós-frente fria.

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Os termômetros registram amplitude térmica considerável: a mínima fica em torno de 13°C, principalmente no início da manhã, enquanto a máxima pode chegar aos 24°C no período da tarde. A ausência de precipitação é um alívio para quem planeja atividades ao ar livre, mas a recomendação é se preparar para a variação de temperatura ao longo do dia.

A tendência para os próximos dias é de gradual elevação das temperaturas, com retorno do calor mais típico para o mês de julho. A Defesa Civil orienta a população a se hidratar e evitar exposição prolongada ao sol nos horários de pico, mesmo com o céu parcialmente nublado.