A Prefeitura de Campinas retomou nesta terça-feira, 7 de julho, as negociações com representantes da Guarda Municipal e do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Campinas. A reunião tratou de demandas da categoria e foi conduzida pelo vice-prefeito Wanderley de Almeida e pelo secretário municipal de Segurança Pública, Christiano Biggi.

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O encontro marcou a continuidade das tratativas entre o governo municipal e os guardas. Segundo a administração, a proposta é manter um canal permanente de diálogo e avaliar os pedidos apresentados com base na viabilidade técnica e jurídica de cada medida.

Cinco pontos concentraram a pauta da reunião: Adicional de Risco de Vida, progressão vertical e reenquadramento, retirada de travas para progressão, obrigatoriedade de oferta de cursos pela Academia da Guarda Municipal e porte de arma para guardas municipais aposentados.