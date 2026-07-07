A Prefeitura de Campinas retomou nesta terça-feira, 7 de julho, as negociações com representantes da Guarda Municipal e do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Campinas. A reunião tratou de demandas da categoria e foi conduzida pelo vice-prefeito Wanderley de Almeida e pelo secretário municipal de Segurança Pública, Christiano Biggi.
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O encontro marcou a continuidade das tratativas entre o governo municipal e os guardas. Segundo a administração, a proposta é manter um canal permanente de diálogo e avaliar os pedidos apresentados com base na viabilidade técnica e jurídica de cada medida.
Cinco pontos concentraram a pauta da reunião: Adicional de Risco de Vida, progressão vertical e reenquadramento, retirada de travas para progressão, obrigatoriedade de oferta de cursos pela Academia da Guarda Municipal e porte de arma para guardas municipais aposentados.
No caso do Adicional de Risco de Vida, a Prefeitura informou que aguarda uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade para fazer eventuais adequações na legislação municipal. A administração afirmou que o Tribunal de Justiça de São Paulo não declarou o benefício inconstitucional, mas questionou a forma genérica como ele foi concedido.
Como a decisão ainda não transitou em julgado, a Prefeitura sustenta que ela não produz efeitos imediatos. Após a conclusão definitiva do processo, começará a contar o prazo de 180 dias estabelecido pelo Tribunal para que o município faça os ajustes legais. De acordo com o governo, o pagamento do adicional será mantido nesse período.
As propostas relacionadas à progressão vertical, retirada de travas e cursos obrigatórios de progressão pela Academia da Guarda serão encaminhadas para análise das Secretarias de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e de Justiça. As pastas deverão avaliar a possibilidade de implantação das medidas.
Sobre o porte de arma para guardas aposentados, a Prefeitura informou que não há previsão legal em vigor que permita atender à solicitação. O governo municipal citou, porém, que tramita no Congresso Nacional uma proposta de alteração no Estatuto do Desarmamento que pode abrir essa possibilidade no futuro.
"O diálogo é o melhor caminho para construir soluções responsáveis. Nosso compromisso é ouvir a categoria, analisar cada proposta com responsabilidade e buscar avanços que valorizem os guardas municipais dentro da segurança jurídica que a Administração Pública exige", afirmou o vice-prefeito Wanderley Almeida.
O secretário de Segurança Pública também afirmou que as conversas terão continuidade. "A Guarda Municipal exerce um papel fundamental na segurança de Campinas. Estamos tratando cada demanda com seriedade, transparência e responsabilidade, sempre buscando soluções que fortaleçam a carreira e garantam segurança jurídica tanto para os servidores quanto para o Município."
A Secretaria de Segurança Pública informou ainda que a administração tem feito investimentos na Guarda Municipal nos últimos anos. Entre as medidas citadas estão contratação de novos guardas, compra de armamentos, equipamentos e viaturas, capacitações permanentes e ampliação do Adicional de Risco de Vida de 25% para 45% sobre o vencimento inicial do nível em que o guarda está enquadrado.