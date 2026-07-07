Um trecho da Rua Barreto Leme, no Centro de Campinas, será interditado nesta quarta-feira (8) e quinta-feira (9) para obras da Sanasa. O bloqueio será necessário para a realização de uma interligação de rede de água.

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A interdição vai ocorrer no trecho entre as ruas Ernesto Khulmann e Álvares Machado, atrás do Mercado Municipal. Na quarta-feira, o fechamento será das 13h às 16h. Na quinta-feira, a via ficará bloqueada das 8h30 às 16h.

Para permitir o desvio, a Emdec vai inverter temporariamente o sentido de circulação da própria Rua Barreto Leme no trecho entre as ruas José Paulino e Ernesto Khulmann. Com isso, os motoristas deverão seguir pela Barreto Leme, no contrafluxo, e depois acessar a Rua José Paulino.