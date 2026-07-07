Um trecho da Rua Barreto Leme, no Centro de Campinas, será interditado nesta quarta-feira (8) e quinta-feira (9) para obras da Sanasa. O bloqueio será necessário para a realização de uma interligação de rede de água.
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A interdição vai ocorrer no trecho entre as ruas Ernesto Khulmann e Álvares Machado, atrás do Mercado Municipal. Na quarta-feira, o fechamento será das 13h às 16h. Na quinta-feira, a via ficará bloqueada das 8h30 às 16h.
Para permitir o desvio, a Emdec vai inverter temporariamente o sentido de circulação da própria Rua Barreto Leme no trecho entre as ruas José Paulino e Ernesto Khulmann. Com isso, os motoristas deverão seguir pela Barreto Leme, no contrafluxo, e depois acessar a Rua José Paulino.
Agentes da Mobilidade Urbana vão realizar os bloqueios e acompanhar a circulação de veículos na região durante o período da obra.
A orientação para quem passa pelo entorno do Mercado Municipal é redobrar a atenção à sinalização provisória e seguir as indicações dos agentes de trânsito.
Serviço
Interdição na Rua Barreto Leme
Local: Centro de Campinas, atrás do Mercado Municipal
Trecho bloqueado: entre as ruas Ernesto Khulmann e Álvares Machado
Motivo: interligação de rede de água da Sanasa
Datas e horários:
Quarta-feira, 8 de julho: das 13h às 16h
Quinta-feira, 9 de julho: das 8h30 às 16h
Desvio: Rua Barreto Leme, no contrafluxo, e Rua José Paulino.
Atendimento Emdec: telefone 118. Para chamadas de outra cidade ou DDD, o contato é (19) 3731-2910, também disponível como WhatsApp.