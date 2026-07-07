07 de julho de 2026
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Interdição na Barreto Leme fecha trecho atrás do Mercadão

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Bloqueio será feito atrás do Mercado Municipal para interligação de rede de água pela Sanasa.
Bloqueio será feito atrás do Mercado Municipal para interligação de rede de água pela Sanasa.

Um trecho da Rua Barreto Leme, no Centro de Campinas, será interditado nesta quarta-feira (8) e quinta-feira (9) para obras da Sanasa. O bloqueio será necessário para a realização de uma interligação de rede de água.

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A interdição vai ocorrer no trecho entre as ruas Ernesto Khulmann e Álvares Machado, atrás do Mercado Municipal. Na quarta-feira, o fechamento será das 13h às 16h. Na quinta-feira, a via ficará bloqueada das 8h30 às 16h.

Para permitir o desvio, a Emdec vai inverter temporariamente o sentido de circulação da própria Rua Barreto Leme no trecho entre as ruas José Paulino e Ernesto Khulmann. Com isso, os motoristas deverão seguir pela Barreto Leme, no contrafluxo, e depois acessar a Rua José Paulino.

Agentes da Mobilidade Urbana vão realizar os bloqueios e acompanhar a circulação de veículos na região durante o período da obra.

A orientação para quem passa pelo entorno do Mercado Municipal é redobrar a atenção à sinalização provisória e seguir as indicações dos agentes de trânsito.

Serviço

Interdição na Rua Barreto Leme
Local: Centro de Campinas, atrás do Mercado Municipal
Trecho bloqueado: entre as ruas Ernesto Khulmann e Álvares Machado
Motivo: interligação de rede de água da Sanasa

Datas e horários:
Quarta-feira, 8 de julho: das 13h às 16h
Quinta-feira, 9 de julho: das 8h30 às 16h

Desvio: Rua Barreto Leme, no contrafluxo, e Rua José Paulino.

Atendimento Emdec: telefone 118. Para chamadas de outra cidade ou DDD, o contato é (19) 3731-2910, também disponível como WhatsApp.

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