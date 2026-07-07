A Comissão Processante que investiga o vereador Vini Oliveira (Cidadania) entrou em uma nova etapa e definiu as primeiras diligências da fase de instrução. Em publicação feita no fim da manhã desta terça-feira (7), o colegiado informou que marcou as oitivas de testemunhas, do proprietário da Smile Transportes e do próprio parlamentar para os dias 3 e 4 de agosto, além de solicitar ao Gaeco o compartilhamento de provas relacionadas aos fatos apurados.

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A CP é formada pelos vereadores Paulo Haddad (PSD), presidente; Otto Alejandro (PL), relator; e Dr. Yanko (PP), membro. O processo apura eventual prática de infrações político-administrativas atribuídas a Vini Oliveira a partir de denúncia apresentada pela vereadora Mariana Conti (PSOL).

Entre as principais medidas definidas está o pedido imediato ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Campinas, do Ministério Público de São Paulo, para que sejam compartilhadas provas sobre os fatos que embasam a denúncia. A comissão quer acesso, especialmente, à íntegra do vídeo citado no processo e aos documentos que teriam sido juntados pelo próprio vereador em protocolo feito junto ao Ministério Público.