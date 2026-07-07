A Comissão Processante que investiga o vereador Vini Oliveira (Cidadania) entrou em uma nova etapa e definiu as primeiras diligências da fase de instrução. Em publicação feita no fim da manhã desta terça-feira (7), o colegiado informou que marcou as oitivas de testemunhas, do proprietário da Smile Transportes e do próprio parlamentar para os dias 3 e 4 de agosto, além de solicitar ao Gaeco o compartilhamento de provas relacionadas aos fatos apurados.
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A CP é formada pelos vereadores Paulo Haddad (PSD), presidente; Otto Alejandro (PL), relator; e Dr. Yanko (PP), membro. O processo apura eventual prática de infrações político-administrativas atribuídas a Vini Oliveira a partir de denúncia apresentada pela vereadora Mariana Conti (PSOL).
Entre as principais medidas definidas está o pedido imediato ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Campinas, do Ministério Público de São Paulo, para que sejam compartilhadas provas sobre os fatos que embasam a denúncia. A comissão quer acesso, especialmente, à íntegra do vídeo citado no processo e aos documentos que teriam sido juntados pelo próprio vereador em protocolo feito junto ao Ministério Público.
Esse ponto é considerado central para a investigação porque a denúncia contra Vini tem como base imagens que mostram o parlamentar na sede da Smile, empresa de transporte ligada à licitação do transporte público de Campinas. O vereador aparece deixando o local com materiais cujo conteúdo passou a ser questionado no processo. A defesa nega irregularidades e afirma que a atuação do parlamentar ocorreu no exercício da fiscalização do mandato.
Reprodução
A comissão também pediu ao Ministério Público que informe se há necessidade de autorização judicial para o compartilhamento das provas. Caso exista essa exigência, a CP quer saber qual é o Juízo Criminal responsável pela decisão de busca e apreensão relacionada aos fatos, além do número do processo e demais dados necessários para que a própria comissão peça o acesso às provas validamente produzidas.
Outro ponto solicitado ao MP é a indicação sobre eventual necessidade de restrição de publicidade. A CP quer saber se provas emprestadas ao processo político-administrativo deverão tramitar sob algum tipo de sigilo ou limitação de divulgação.
As oitivas foram concentradas em dois dias. Em 3 de agosto, serão ouvidas seis testemunhas indicadas pela denunciante, Mariana Conti. Pela manhã, às 9h30, estão previstos os depoimentos de Merciana Alves dos Santos Franca, Norival Antônio do Prado e Weltem Franca Souto Ferreira (integrantes de empresas do Consórcio Grande Campinas). À tarde, às 14h, devem ser ouvidos pessoas ligada a Rhema/Smile, Paula Anely Sikansi, Luciano Cristian de Paula e Emerson de Jesus (proprietário da Smile Transportes).
No dia 4 de agosto, será a vez das testemunhas de defesa e do próprio denunciado. Às 9h30, estão marcados os depoimentos dos assessores do vereador, Henrique Madson Berteli Eloy e Marco Antonio Castigleri. Às 14h, será realizado o depoimento pessoal de Vini Oliveira.
Todos os depoimentos estão previstos para ocorrer no Plenarinho da Câmara Municipal de Campinas. A Comissão Processante informou que fará a notificação das testemunhas, mas cabe às partes garantir o comparecimento das pessoas que indicaram. Isso ocorre porque a CP não tem poderes para determinar condução coercitiva.
A definição das datas reforça a passagem do processo para uma fase mais concreta de produção de provas. Depois de rejeitar o arquivamento preliminar, a comissão agora tenta reunir documentos, vídeos, depoimentos e eventuais provas compartilhadas pelas autoridades que também apuram o caso.
Divulgação/CMC
A defesa de Vini sustentou, na fase inicial, que os vídeos usados na denúncia teriam problemas de autenticidade e edição, além de questionar a origem das imagens. Também afirmou que o parlamentar não recebeu valores ilícitos e que os materiais retirados da empresa seriam documentos ligados à fiscalização da licitação do transporte.
No parecer que manteve a CP em andamento, o relator Otto Alejandro entendeu que os argumentos da defesa deveriam ser analisados durante a instrução, mas não eram suficientes para encerrar o caso naquele momento. A posição aprovada pelo colegiado foi a de que ainda há pontos a esclarecer, especialmente sobre o encontro, o conteúdo do material retirado da empresa e o contexto da atuação do vereador.
A Comissão Processante tem prazo de 90 dias para concluir os trabalhos, contados a partir da notificação do parlamentar. Ao fim da instrução, o colegiado deverá elaborar um relatório final, que poderá recomendar ou não a cassação do mandato de Vini Oliveira. A decisão final, caso haja pedido de cassação, caberá ao plenário da Câmara.
AGENDA DAS OITIVAS
3 de agosto, às 9h30
Merciana Alves dos Santos Franca
Norival Antônio do Prado
Weltem Franca Souto Ferreira
3 de agosto, às 14h
Paula Anely Sikansi
Luciano Cristian de Paula
Emerson de Jesus
4 de agosto, às 9h30
Henrique Madson Berteli Eloy
Marco Antonio Castigleri
4 de agosto, às 14h
Depoimento pessoal de Vini Oliveira