O feriado estadual de 9 de julho terá programação gratuita para quem gosta de rock e gastronomia em Campinas. Entre quinta-feira e domingo, de 9 a 12 de julho, a Praça Arautos da Paz, no Taquaral, recebe mais uma edição do Pork’s Festival, com atrações musicais, opções de comida e atividades para toda a família.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Ao longo dos quatro dias, o público poderá acompanhar 12 apresentações de bandas cover e multicover, com repertório voltado ao classic rock, pop rock, hard rock, punk rock e metal. A programação completa dos shows será divulgada nas redes sociais do festival. O evento conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
A área gastronômica terá opções como torresmo, costela na brasa, hambúrguer na parrilla, espetinhos, lanches artesanais, frango frito, porções, pastéis, doces, morangos, crepes, churros e sorvetes. Entre as bebidas, estarão disponíveis chopp, cervejas especiais, caipirinhas, batidas, refrigerantes e sucos.
O festival também terá espaço kids, feira de artesanato, roupas, camisetas de bandas e outros produtos. A estrutura será pet friendly, com acessibilidade e estacionamento interno gratuito para motocicletas.
Na quinta-feira, feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, o evento funcionará das 12h às 22h. Na sexta-feira, 10 de julho, a programação será das 17h às 22h. No sábado e no domingo, dias 11 e 12, o funcionamento volta a ser das 12h às 22h.
A entrada é gratuita. A organização informa que não será permitida a entrada com coolers, alimentos ou bebidas.
Serviço
Pork’s Festival
Quando: de 9 a 12 de julho
Onde: Praça Arautos da Paz, no Taquaral, em Campinas
Horários: 9, 11 e 12 de julho, das 12h às 22h; 10 de julho, das 17h às 22h
Entrada: gratuita
Restrição: proibida a entrada com coolers, alimentos ou bebidas