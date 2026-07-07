O feriado estadual de 9 de julho terá programação gratuita para quem gosta de rock e gastronomia em Campinas. Entre quinta-feira e domingo, de 9 a 12 de julho, a Praça Arautos da Paz, no Taquaral, recebe mais uma edição do Pork’s Festival, com atrações musicais, opções de comida e atividades para toda a família.

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Ao longo dos quatro dias, o público poderá acompanhar 12 apresentações de bandas cover e multicover, com repertório voltado ao classic rock, pop rock, hard rock, punk rock e metal. A programação completa dos shows será divulgada nas redes sociais do festival. O evento conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A área gastronômica terá opções como torresmo, costela na brasa, hambúrguer na parrilla, espetinhos, lanches artesanais, frango frito, porções, pastéis, doces, morangos, crepes, churros e sorvetes. Entre as bebidas, estarão disponíveis chopp, cervejas especiais, caipirinhas, batidas, refrigerantes e sucos.