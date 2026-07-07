Um homem foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Cosmópolis na tarde desta segunda-feira (6), acusado de furtar produtos de um supermercado localizado na Avenida das Saudades. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina na região.

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Segundo a corporação, uma equipe que fazia policiamento ostensivo nas proximidades do estabelecimento foi abordada por um cliente. A testemunha informou que um homem, acompanhado por uma mulher e duas crianças, escondia itens em uma mochila escolar preta sem passar pelo caixa.

Com base nas características repassadas, os agentes iniciaram buscas e localizaram o suspeito a cerca de três quarteirões do supermercado.