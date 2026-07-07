Um homem foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Cosmópolis na tarde desta segunda-feira (6), acusado de furtar produtos de um supermercado localizado na Avenida das Saudades. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina na região.
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Segundo a corporação, uma equipe que fazia policiamento ostensivo nas proximidades do estabelecimento foi abordada por um cliente. A testemunha informou que um homem, acompanhado por uma mulher e duas crianças, escondia itens em uma mochila escolar preta sem passar pelo caixa.
Com base nas características repassadas, os agentes iniciaram buscas e localizaram o suspeito a cerca de três quarteirões do supermercado.
Na mochila, foram encontrados uma peça de picanha, um bife chorizo, uma barra de chocolate, dois pacotes de espeto de carne, dois pacotes de linguiça, quatro pacotes de temperos e um pacote de limões.
O homem confessou o furto no momento da abordagem. Ele foi algemado como medida de segurança para garantir a integridade de todos os envolvidos e evitar possível fuga, conforme procedimento padrão da corporação.
O representante do supermercado foi acionado e acompanhou a ocorrência até a unidade da Polícia Judiciária, onde foram adotados os trâmites legais. Após ouvir as partes, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por furto.