A Prefeitura de Campinas promove, nesta terça-feira (7), uma oficina gratuita de defesa pessoal exclusiva para mulheres. A atividade acontece às 18h, na Estação Cultura, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, e será ministrada pela equipe do projeto Empodere-se.

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Embora o público-alvo inicial sejam servidoras municipais, a participação é aberta a todas as interessadas, sem necessidade de inscrição ou conhecimento prévio. A iniciativa faz parte de uma programação contínua de oficinas que segue até agosto, organizada pela Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.

O objetivo vai além do físico. As aulas combinam técnicas de autodefesa com reflexões sobre relacionamentos abusivos, identificação de violência e estratégias psicológicas para agir em situações de risco.