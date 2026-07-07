A Prefeitura de Campinas promove, nesta terça-feira (7), uma oficina gratuita de defesa pessoal exclusiva para mulheres. A atividade acontece às 18h, na Estação Cultura, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, e será ministrada pela equipe do projeto Empodere-se.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Embora o público-alvo inicial sejam servidoras municipais, a participação é aberta a todas as interessadas, sem necessidade de inscrição ou conhecimento prévio. A iniciativa faz parte de uma programação contínua de oficinas que segue até agosto, organizada pela Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.
O objetivo vai além do físico. As aulas combinam técnicas de autodefesa com reflexões sobre relacionamentos abusivos, identificação de violência e estratégias psicológicas para agir em situações de risco.
“Essas oficinas são um convite para que as mulheres invistam em segurança, autoestima e autonomia. Mais do que ensinar golpes, oferecemos informações para prevenir a violência e agir com confiança”, afirma a secretária Eliane Jocelaine Pereira.
O que se aprende
Durante a oficina, as participantes treinam:
- Reconhecimento de diferentes tipos de violência
- Percepção de ambiente e proteção do espaço pessoal
- Movimentos básicos de defesa
- Uso da voz como ferramenta de proteção
- Saídas de agressões comuns, como puxões de cabelo, estrangulamento, abraços por trás e violência sexual
- Transformação de objetos do dia a dia, como canetas, chaves e bolsas, em aliados para defesa