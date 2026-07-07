Um homem e uma mulher foram presos pela GCM (Guarda Civil Municipal) sob acusação de furtar sacos de cimento de uma obra no bairro Jardim Bom Princípio, em Indaiatuba. O material foi recuperado e devolvido ao proprietário.

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A prisão ocorreu após uma testemunha acionar a corporação e relatar que um homem havia saído de uma construção na Rua Noemia Von Zuben Amstalden carregando os produtos. Com base nas características repassadas, equipes em patrulhamento preventivo iniciaram buscas na região.

Os agentes localizaram o suspeito acompanhado de uma mulher poucos minutos depois. Durante a abordagem, o homem confessou a origem ilícita dos sacos de cimento e afirmou que pretendia trocá-los por drogas. O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia e permaneceu à disposição da Justiça. Os sacos recuperados foram restituídos à vítima.