Uma ocorrência de violência doméstica foi registrada no Jardim Denadai, em Sumaré. A Polícia Militar foi acionada para atender a vítima, uma mulher de 45 anos, que denunciou agressões no interior da residência onde mora com o autor, de 39 anos.

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Ao chegar ao local, os agentes tiveram acesso a imagens do sistema de monitoramento da casa. As gravações mostravam o homem segurando a vítima pelo pescoço e desferindo um golpe de estrangulamento, conduta que, em tese, pode configurar tentativa de feminicídio, conforme previsto no Código Penal.

Diante das provas apresentadas, o agressor foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça. O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Sumaré.