07 de julho de 2026
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AGRESSÃO

PM prende suspeito de agredir a própria esposa em Monte Mor

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Alesp
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi atacada durante um desentendimento com o autor.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi atacada durante um desentendimento com o autor.

Uma jovem de 20 anos foi agredida fisicamente pelo companheiro, de 30 anos, na segunda-feira (6), em Monte Mor. O caso foi registrado na Rua José Antônio de Novais, no Jardim Alvorada, após acionamento da Polícia Militar.

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi atacada durante um desentendimento com o autor. Com lesões aparentes, ela foi encaminhada ao pronto-socorro municipal, onde passou por atendimento médico e foi liberada em seguida.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial de Hortolândia. O agressor permaneceu preso e está à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada como violência doméstica.

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