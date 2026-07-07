07 de julho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Terça-feira tem mínima de 13°C e chance de garoa na região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Terça-feira terá céu parcialmente nublado, temperaturas amenas e baixa chance de chuva na região de Campinas.
Terça-feira terá céu parcialmente nublado, temperaturas amenas e baixa chance de chuva na região de Campinas.

A terça-feira (7) será de céu parcialmente nublado na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com temperaturas amenas e baixa probabilidade de precipitação. A mínima registrada pela manhã foi de 13°C, e a máxima ao longo do dia não deve passar dos 24°C.

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Embora o cenário seja de tempo firme na maior parte da região, há previsão de chuva fraca e isolada em alguns pontos da RMC, com volume estimado bem baixo. A umidade relativa do ar fica entre 55% e 90%, dentro do considerado aceitável para esta época do ano.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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