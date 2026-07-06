A Ponte da Esperança, conhecida como Ponte Estaiada, ficará interditada ao tráfego de veículos entre os dias 6 e 13 de julho, sempre das 20h às 4h30, em Hortolândia.

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Durante o bloqueio, equipes da Prefeitura farão serviços de manutenção e melhorias no sistema de iluminação da estrutura.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, os motoristas que trafegam pela Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença, a SP-101, no sentido Campinas, e precisam acessar a região central de Hortolândia deverão utilizar como alternativa a Avenida Sabina Baptista de Camargo.