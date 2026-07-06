06 de julho de 2026
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TRÂNSITO

Ponte Estaiada terá interdição noturna em Hortolândia

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Bloqueio noturno será feito para manutenção da iluminação; Prefeitura indicou rotas alternativas aos motoristas
Bloqueio noturno será feito para manutenção da iluminação; Prefeitura indicou rotas alternativas aos motoristas

Ponte da Esperança, conhecida como Ponte Estaiada, ficará interditada ao tráfego de veículos entre os dias 6 e 13 de julho, sempre das 20h às 4h30, em Hortolândia.

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Durante o bloqueio, equipes da Prefeitura farão serviços de manutenção e melhorias no sistema de iluminação da estrutura.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, os motoristas que trafegam pela Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença, a SP-101, no sentido Campinas, e precisam acessar a região central de Hortolândia deverão utilizar como alternativa a Avenida Sabina Baptista de Camargo.

Já quem sai de Hortolândia em direção à rodovia deverá seguir pela Avenida da Emancipação até o trevo da EMS.

A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização no entorno da ponte e programem os deslocamentos durante o período de interdição.

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