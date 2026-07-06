A Rua Augusto Bombonati, no Jardim Nova Canudos, em Vinhedo, será interditada a partir da próxima segunda-feira (6) por causa de intervenções relacionadas às obras do Trem Intercidades. A previsão da Prefeitura é de que o bloqueio dure aproximadamente 90 dias.

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Segundo a administração municipal, a interdição será necessária para a realização de serviços de extração de árvores na região. O fechamento da via foi definido como medida de segurança para moradores, motoristas e equipes que vão trabalhar no local.

Durante o período de obras, o acesso à Rua Augusto Bombonati ficará restrito ao trânsito local, permitido apenas até o cruzamento com a Rua Tabuleirinhos. Os demais motoristas deverão utilizar rotas alternativas indicadas pela Prefeitura.