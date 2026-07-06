Após o sucesso da primeira temporada, o Le Cirque está de volta a Indaiatuba. O espetáculo, considerado um dos maiores circos da América Latina, ocupa o estacionamento do Polo Shopping Indaiatuba, com uma nova temporada que promete atrair famílias inteiras em busca de entretenimento, magia e emoção.

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Com mais de 150 anos de história, o circo mantém viva a tradição do picadeiro, mas sem abrir mão de tecnologia e efeitos especiais. A montagem atual reúne artistas internacionais da Espanha, México, França, Colômbia, Portugal e Argentina, com números que vão dos acrobatas ao tradicional Globo da Morte.

Para a gerente de marketing do Polo Shopping, Andréa Fernandes, a volta do Le Cirque reforça o posicionamento do centro de compras como polo de lazer e convivência. “Desta vez, o Le Cirque chega para uma temporada completa, com um espetáculo que encanta diferentes gerações em torno de uma arte que atravessa o tempo sem perder sua magia. Ficamos muito felizes em oferecer ao nosso público mais uma opção de lazer e entretenimento de qualidade”, afirma.