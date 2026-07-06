06 de julho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PICADEIRO

Le Cirque volta à região com espetáculo de adrenalina e tradição

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Tradicional família Stevanovich, de origem franco-iugoslava, está na sexta geração à frente do circo, que reúne artistas de seis países.
Tradicional família Stevanovich, de origem franco-iugoslava, está na sexta geração à frente do circo, que reúne artistas de seis países.

Após o sucesso da primeira temporada, o Le Cirque está de volta a Indaiatuba. O espetáculo, considerado um dos maiores circos da América Latina, ocupa o estacionamento do Polo Shopping Indaiatuba, com uma nova temporada que promete atrair famílias inteiras em busca de entretenimento, magia e emoção.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com mais de 150 anos de história, o circo mantém viva a tradição do picadeiro, mas sem abrir mão de tecnologia e efeitos especiais. A montagem atual reúne artistas internacionais da Espanha, México, França, Colômbia, Portugal e Argentina, com números que vão dos acrobatas ao tradicional Globo da Morte.

Para a gerente de marketing do Polo Shopping, Andréa Fernandes, a volta do Le Cirque reforça o posicionamento do centro de compras como polo de lazer e convivência. “Desta vez, o Le Cirque chega para uma temporada completa, com um espetáculo que encanta diferentes gerações em torno de uma arte que atravessa o tempo sem perder sua magia. Ficamos muito felizes em oferecer ao nosso público mais uma opção de lazer e entretenimento de qualidade”, afirma.

Serviço

  • Quando: terça a sexta, às 20h; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h. Fechado às segundas-feiras.
  • Ingressos:
    Área Central: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)
    Área VIP: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
  • Vendas: bilheteria do evento ou site Guichê Web.
  • Local: Polo Shopping Indaiatuba – estacionamento em frente ao Outback.

Comentários

Comentários