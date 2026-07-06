As obras do BRT no Corredor Central de Campinas avançam para a Rua Irmã Serafina a partir desta segunda-feira (6), com a implantação de pavimento rígido de concreto no trecho entre a Avenida Dr. Moraes Salles e a Rua Conceição, no Centro. A intervenção terá bloqueio viário, alteração em ponto de ônibus e impacto para usuários de oito linhas do transporte público.

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Nesta etapa, o asfalto será retirado e substituído por concreto nas faixas utilizadas pelos ônibus. Segundo a Prefeitura, o material oferece maior resistência e durabilidade em áreas com circulação intensa de veículos pesados, como ocorre nos corredores do transporte coletivo.

Para a execução dos serviços, a Emdec vai interditar a pista externa da Rua Irmã Serafina, do lado direito, na faixa da esquerda, junto ao canteiro central. O bloqueio começa às 9h desta segunda-feira e permanecerá de forma contínua durante o andamento da obra.