As obras do BRT no Corredor Central de Campinas avançam para a Rua Irmã Serafina a partir desta segunda-feira (6), com a implantação de pavimento rígido de concreto no trecho entre a Avenida Dr. Moraes Salles e a Rua Conceição, no Centro. A intervenção terá bloqueio viário, alteração em ponto de ônibus e impacto para usuários de oito linhas do transporte público.
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Nesta etapa, o asfalto será retirado e substituído por concreto nas faixas utilizadas pelos ônibus. Segundo a Prefeitura, o material oferece maior resistência e durabilidade em áreas com circulação intensa de veículos pesados, como ocorre nos corredores do transporte coletivo.
Para a execução dos serviços, a Emdec vai interditar a pista externa da Rua Irmã Serafina, do lado direito, na faixa da esquerda, junto ao canteiro central. O bloqueio começa às 9h desta segunda-feira e permanecerá de forma contínua durante o andamento da obra.
Com a mudança, o ponto de parada de ônibus será transferido para a pista interna, do lado esquerdo, na mesma direção do ponto atual. Após a Rua General Osório, os coletivos retornam para a pista externa e seguem o trajeto normal.
As linhas afetadas pela alteração são 310, 313, 316, 318, 330, 333, 351 e 399. Quatro agentes da Mobilidade Urbana da Emdec vão atuar na região para orientar passageiros e acompanhar o fluxo de veículos.
A intervenção integra a construção da infraestrutura do Corredor Central do BRT, formado pelas vias Moraes Salles, Irmã Serafina, Anchieta, Orosimbo Maia e Senador Saraiva. A obra é coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e será executada pela Compec Galasso.
O investimento no novo pavimento é de R$ 16.126.394,34. Ao todo, serão implantados 4,10 quilômetros de concreto, em uma área de 26,5 mil metros quadrados.
A troca do piso faz parte de um pacote maior de intervenções, no valor de R$ 54.754.841,38, com recursos do PAC, do Governo Federal, destinados à infraestrutura do BRT na região central. O conjunto de obras também inclui projetos e intervenções nas estações de transferência e no Terminal Central.
Serviço
Obra do BRT na Rua Irmã Serafina
Início: segunda-feira, 6 de julho
Horário do bloqueio: a partir das 9h
Trecho interditado: entre a Avenida Dr. Moraes Salles e a Rua Conceição
Interdição: pista externa da Irmã Serafina, na faixa da esquerda, junto ao canteiro central
Linhas afetadas: 310, 313, 316, 318, 330, 333, 351 e 399
Mudança: ponto de parada remanejado para a pista interna
Consulta de linhas: portal.emdec.com.br/consultalinha
Aplicativos: Cittamobi, Moovit e Kim